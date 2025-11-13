Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Smartphone e PC colmi di file, foto e video sono la normalità per tantissime persone. Se anche tu non hai più spazio e vuoi un posto sicuro dove trasferirli c’è Internxt, che offre un cloud storage a vita che con il Black Friday è scontato del 90%.

Con Internxt non dovrai più attivare abbonamenti ricorrenti con conseguenti pagamenti periodici: ciò permette sul lungo periodo di risparmiare tanti soldi. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le funzionalità di questo tool e i prezzi del momento.

I servizi inclusi in Internxt e prezzi

Non stiamo parlando del classico spazio cloud e basta: Internxt è anche molto altro. Nel senso che questo software include al suo interno anche un antivirus e una VPN illimitata. Tra le caratteristiche avanzate che mette a disposizione abbiamo inoltre una crittografia di livello militare, l’autenticazione a due fattori, il sistema di condivisione dei file protetta e molto altro.

Il tutto a prezzi che in questo momento sono super vantaggiosi:

1 TB con un costo di 160 euro;

3 TB con un costo di 260 euro;

5 TB con un costo di 360 euro.

Inoltre, c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto ed è disponibile il pagamento con 3 rate tramite PayPal. Insomma, scegliendo oggi una delle promo segnalate potrai potrarti a casa un software veramente valido ad un prezzo estremamente conveniente.

Per sfruttare subito l’offerta basta andare sul sito di Internxt e scegliere poi il piano desiderato.