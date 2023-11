Il Black Friday di Mondly è qui: impara fino a 41 lingue con meno di 90€

L’offerta del Black Friday di Mondly è online sul sito ufficiale: prevede l’accesso completo e per sempre ai corsi che consentono di imparare fino a 41 lingue al prezzo di 89,99€, grazie allo sconto del 96% sul prezzo precedente (1.999,99€). Gli utenti di Mondly, votata come Migliore nuova app da Apple e Migliore app dell’anno da Facebook, hanno un’ampia scelta tra inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese, giapponese, russo, arabo, ecc. La promozione di Mondly è disponibile su questa pagina.

Accesso a vita di Mondly in sconto del 96% per il Black Friday

Dietro il successo degli ultimi anni di Mondly ci sono innovative strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue. Gli utenti che utilizzano l’app sono in grado di imparare una nuova lingua in modo efficace e rapido, grazie a insegnamenti molto diversi rispetto a quelli tradizionali.

Infatti, a differenza di quanto accade a scuola, ci si focalizza non tanto sulle singole parole quanto sulle frasi di uso comune. In questo modo, gli allievi di ciascun corso riescono a memorizzare le parole più usate e a formare frasi nel giro di pochi minuti, prendendo subito parte a delle vere e proprie conversazioni.

Un altro punto di forza dell’app è la collaborazione con madrelingua professionisti, grazie ai quali gli utenti ottengono pronunce e accenti impeccabili. In più è possibile esercitarsi con chatbot dotati di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata.

Il piano a vita di Mondly a 89,99€, per effetto dello sconto del 96%, è disponibile su questa pagina. La promozione scadrà venerdì 17 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.