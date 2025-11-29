Il Black Friday di NordVPN continua con sconto del 74% e 3 mesi extra gratis

Il Black Friday nel senso del “venerdì nero” è finito ieri, ma la sua coda continua e porta con sé una delle occasioni più interessanti dell’anno per chi vuole dotarsi di una VPN affidabile e completa. In questi giorni, infatti, è possibile attivare NordVPN a un costo fortemente ribassato, grazie a una promozione dedicata ai nuovi utenti e valida tramite il sito ufficiale del servizio.

Un’opportunità ideale per chi cerca privacy, sicurezza online e libertà di navigazione senza limiti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la promo di NordVPN del momento e cosa include.

Come funziona la promozione e perché scegliere NordVPN

In vista del Black Friday, NordVPN propone un’offerta speciale che consente di ottenere l’abbonamento a soli 2,99€ al mese scegliendo il piano da 24 mesi, con 3 mesi extra inclusi. Per i nuovi iscritti è prevista anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, così da testare il servizio senza rischi.

NordVPN rappresenta una delle soluzioni più apprezzate e complete del settore, grazie a una serie di funzionalità di alto livello, come:

Crittografia avanzata per proteggere il traffico dati, anche su reti pubbliche o non protette;

per proteggere il traffico dati, anche su reti pubbliche o non protette; Rigida politica no-log , che garantisce l’assenza di monitoraggio dell’attività online;

, che garantisce l’assenza di monitoraggio dell’attività online; Ampia rete di server internazionali , utile per cambiare posizione virtuale, aggirare restrizioni geografiche e accedere a contenuti globali;

, utile per cambiare posizione virtuale, aggirare restrizioni geografiche e accedere a contenuti globali; Utilizzo simultaneo su 10 dispositivi, con la possibilità di proteggere un numero ancora maggiore di device.

Attivare NordVPN al prezzo speciale è semplice: basta accedere al sito ufficiale e selezionare il piano biennale con i mesi aggiuntivi inclusi.