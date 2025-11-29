 Il Black Friday di NordVPN continua con sconto del 74% e 3 mesi extra gratis
Il Black Friday non finisce su NordVPN: in queste ore è ancora in super sconto al prezzo di 2,99€ al mese con 3 mesi extra inclusi gratis.
Il Black Friday non finisce su NordVPN: in queste ore è ancora in super sconto al prezzo di 2,99€ al mese con 3 mesi extra inclusi gratis.

Il Black Friday nel senso del “venerdì nero” è finito ieri, ma la sua coda continua e porta con sé una delle occasioni più interessanti dell’anno per chi vuole dotarsi di una VPN affidabile e completa. In questi giorni, infatti, è possibile attivare NordVPN a un costo fortemente ribassato, grazie a una promozione dedicata ai nuovi utenti e valida tramite il sito ufficiale del servizio.

Un’opportunità ideale per chi cerca privacy, sicurezza online e libertà di navigazione senza limiti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la promo di NordVPN del momento e cosa include.

Come funziona la promozione e perché scegliere NordVPN

In vista del Black Friday, NordVPN propone un’offerta speciale che consente di ottenere l’abbonamento a soli 2,99€ al mese scegliendo il piano da 24 mesi, con 3 mesi extra inclusi. Per i nuovi iscritti è prevista anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, così da testare il servizio senza rischi.

NordVPN rappresenta una delle soluzioni più apprezzate e complete del settore, grazie a una serie di funzionalità di alto livello, come:

  • Crittografia avanzata per proteggere il traffico dati, anche su reti pubbliche o non protette;
  • Rigida politica no-log, che garantisce l’assenza di monitoraggio dell’attività online;
  • Ampia rete di server internazionali, utile per cambiare posizione virtuale, aggirare restrizioni geografiche e accedere a contenuti globali;
  • Utilizzo simultaneo su 10 dispositivi, con la possibilità di proteggere un numero ancora maggiore di device.

Attivare NordVPN al prezzo speciale è semplice: basta accedere al sito ufficiale e selezionare il piano biennale con i mesi aggiuntivi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 nov 2025

Edoardo D'amato
29 nov 2025
