Il Black Friday di NordVPN è qui: 74% di sconto e 3 mesi gratis

NordVPN anticipa di un mese il Black Friday e ti propone un’offerta davvero strepitosa per provare i suoi servizi: scegliendo un piano di 2 anni puoi avere uno sconto fino al 74% e 3 mesi aggiuntivi gratis da addizionare alla tua iscrizione. Inoltre, con la garanzia di rimborso a 30 giorni, hai la libertà di provarlo per un mese e poi decidere se continuare.

Perché dovresti provare NordVPN

Probabilmente ne hai sentito parlare, ma se non la conoscessi sappi che NordVPN è la VPN più conosciuta e venduta al mondo. Tramite questa piattaforma puoi proteggere la tua connessione e accedere ai tuoi contenuti preferiti senza il timore che qualcuno possa…sbirciare.

Grazie a NordVPN, infatti, la tua navigazione internet è come se venisse instradata all’interno di un tunnel sicuro e crittografato, che protegge i tuoi dati personali da occhi indiscreti. Una soluzione ideale in ogni situazione, specie però se viaggi molto o fai spesso uso di reti WiFi pubbliche e non vuoi rischiare che informazioni sensibili, come i dati bancari, finiscano nelle mani sbagliate.

I numerosi server disseminati in tutto il mondo ti danno inoltre l’accesso ai contenuti limitati in alcuni paesi in modo che tu possa navigare liberamente ovunque tu sia. La navigazione sarà sempre super veloce e sicura, sfruttando una tecnologia di crittografia avanzata e il blocco totale di eventuali tracciatori.

Non perdere altro tempo e approfitta subito dell’offerta Black Friday di NordVPN: ottieni il 74% di sconto e 3 mesi extra gratuiti.