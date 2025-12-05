Il Black Friday di pCloud non si ferma: 54% di sconto su tutti i piani a vita

pCloud ha deciso di prolungare la sua campagna sconti del Black Friday e propone pacchetti di archiviazione a vita con sconti che arrivano al 60%.

I piani in promozione includono:

Premium 1 TB a vita: da 435€ a 199€ (–53%);

(–53%); Premium Plus 2 TB a vita: da 599€ a 279€ (–54%);

(–54%); Pro 5 TB a vita: da 1.095€ a 499€.

Tutti i profili integrano l’intero set di funzionalità pCloud, pensato per gestire in modo completo file, foto, video e documenti. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del servizio.

Perchè pCloud con questi sconti è una vera occasione

pCloud adotta protocolli moderni per la protezione dei dati. Il trasferimento delle informazioni tra dispositivo e server avviene tramite TLS/SSL, soluzione che tutela il percorso dei file durante l’upload e il download. La piattaforma colloca la sicurezza fra le sue priorità principali, con sistemi costantemente aggiornati.

Sul fronte della condivisione, gli utenti possono utilizzare link pubblici o protetti, cartelle condivise e altre opzioni disponibili sia nell’app sia nell’interfaccia web. Il servizio favorisce così lo scambio di contenuti con colleghi, amici o familiari in modo semplice e immediato.

pCloud supporta l’accesso da numerosi dispositivi ed effettua sincronizzazioni automatiche per tenere allineati file e cartelle su computer, smartphone e tablet. Gli strumenti di backup integrati consentono inoltre di importare rapidamente interi archivi da piattaforme esterne come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Google Photos e Facebook.

Per quanto riguarda la fruizione dei contenuti, pCloud include un player audio e video che consente di riprodurre brani musicali e filmati direttamente dal cloud. La sezione Foto organizza immagini e clip in ordine cronologico e mette a disposizione un editor interno per ritagli, regolazioni e filtri senza app aggiuntive.

Con gli sconti Black Friday fino al 54%, i piani a vita pCloud rappresentano un’opportunità concreta per chi desidera un servizio stabile, completo e senza abbonamenti mensili.