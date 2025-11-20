 Il Black Friday di Sky: Sky TV e Netflix al miglior prezzo dell'anno
L'offerta Intrattenimento Plus torna al prezzo più basso dell'anno: la promozione è valida anche per chi ha già Netflix.
Sky

È tempo di Black Friday anche in casa Sky, dove torna disponibile l’offerta Intrattenimento Plus Sky TV e Netflix al prezzo più basso del 2025: 14,99 euro al mese per 18 mesi invece di 29,99 euro, con un costo di attivazione pari a 19 euro una tantum per il decoder Sky Stream anziché 99 euro. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.

Al termine del vincolo di 18 mesi si applicheranno in automatico le condizioni del profilo Sky Open, volendo però è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data oppure disdire senza costi dando un preavviso di 30 giorni. Prima della scadenza, Sky comunicherà ai suoi clienti la possibilità di rinnovo.

Pagina Black Friday di Sky

black friday sky offerta

Le novità di Sky e Netflix

Il pacchetto Intrattenimento Plus di Sky offre l’accesso completo ai cataloghi Sky TV e Netflix. Tra le novità più interessanti in casa Sky si annoverano la nuova edizione di X Factor condotta da Giorgia, la serie It: Welcome to Derry di Sky Exclusive, il ritorno di Masterchef dall’11 dicembre, la nuova serie All Her Fault dal 23 novembre con protagonista Sarah Snook, più la mini-serie The Iris Affair – Missione ad alto rischio con Niamh Algar e Tom Hollander.

Per quanto riguarda Netflix, c’è grande attesa per l’uscita della quinta stagione di Stranger Things: la prima parte debutterà il 27 novembre, la seconda il 26 dicembre, mentre il gran finale è atteso per il 1° dicembre. Di grande interesse anche il nuovo film Frankenstein di Guillermo Del Toro, con protagonisti Oscar Isaac e Jacob Elordi, la serie Mrs Playmen ispirata a una storia vera, e In Your Dreams: Continua a sognare, film d’animazione per tutta la famiglia.

Ricordiamo infine che l’offerta del Black Friday di Sky è valida per un periodo di tempo limitato: il termine ultimo per aderire alla promozione è fissato al 1° dicembre.

Pagina Black Friday di Sky

Pubblicato il 20 nov 2025

20 nov 2025
