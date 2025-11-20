Il Black Friday di Sky: Sky TV e Netflix al miglior prezzo dell'anno

È tempo di Black Friday anche in casa Sky, dove torna disponibile l’offerta Intrattenimento Plus Sky TV e Netflix al prezzo più basso del 2025: 14,99 euro al mese per 18 mesi invece di 29,99 euro, con un costo di attivazione pari a 19 euro una tantum per il decoder Sky Stream anziché 99 euro. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.

Al termine del vincolo di 18 mesi si applicheranno in automatico le condizioni del profilo Sky Open, volendo però è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data oppure disdire senza costi dando un preavviso di 30 giorni. Prima della scadenza, Sky comunicherà ai suoi clienti la possibilità di rinnovo.

Le novità di Sky e Netflix

Il pacchetto Intrattenimento Plus di Sky offre l’accesso completo ai cataloghi Sky TV e Netflix. Tra le novità più interessanti in casa Sky si annoverano la nuova edizione di X Factor condotta da Giorgia, la serie It: Welcome to Derry di Sky Exclusive, il ritorno di Masterchef dall’11 dicembre, la nuova serie All Her Fault dal 23 novembre con protagonista Sarah Snook, più la mini-serie The Iris Affair – Missione ad alto rischio con Niamh Algar e Tom Hollander.

Per quanto riguarda Netflix, c’è grande attesa per l’uscita della quinta stagione di Stranger Things: la prima parte debutterà il 27 novembre, la seconda il 26 dicembre, mentre il gran finale è atteso per il 1° dicembre. Di grande interesse anche il nuovo film Frankenstein di Guillermo Del Toro, con protagonisti Oscar Isaac e Jacob Elordi, la serie Mrs Playmen ispirata a una storia vera, e In Your Dreams: Continua a sognare, film d’animazione per tutta la famiglia.

Ricordiamo infine che l’offerta del Black Friday di Sky è valida per un periodo di tempo limitato: il termine ultimo per aderire alla promozione è fissato al 1° dicembre.