Il Black Friday di Surfshark: -87% e 3 mesi in regalo

Di VPN ce n’è tante online, ma solo alcune valgono davvero la pena. Una delle migliori è senza dubbio Surfshark, che in questo momento ha lanciato un’offerta veramente imperdibile.

In questo momento è possibile avere il piano Starter con l’87% di sconto, al prezzo di 1,99€ al mese e con 3 mesi extra gratis. Con anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa offre Surfshark.

Perché Surfshark è la VPN da attivare oggi

Stiamo parlando di una delle VPN più complete che ci siano. Innanzitutto, con un singolo account è possibile usare Surfshark su dispositivi illimitati. E questa è una caratteristica che davvero pochi servizi di questo tipo possono vantare.

Poi abbiamo la crittografia di livello militare, che insieme alla solidissima politica no-log mettono la tua attività online al riparo da qualsiasi tracciamento. A questo Surfshark aggiunge un network di oltre 4mila server sparsi per il mondo: così è possibile aggirare i blocchi geografici online, semplicemente spostando il proprio IP in un altro Paese.

Da menzionare i molti altri strumenti aggiuntivi per la cybersecurity, come l’antivirus, la tecnologia Alternative ID per mascherare nome, info di contatto e usare dati alternativi su siti di cui non ti fidi e il sistema Alert pe ricevere avvisi sulle fughe di dati personali.

Il tutto, in questo momento, al prezzo ridotto di 1,99€ al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per approfittarne basta andare sul sito di Surfshark.