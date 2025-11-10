Il Black Friday di Surfshark è adesso: fino all'88% di sconto sui piani di 2 anni

Il provider VPN Surfshark ha lanciato la sua offerta più importante dell’anno. Nell’ambito della promozione del Black Friday e del Cyber Monday, fino al 2 dicembre i piani della durata di due anni beneficeranno di uno sconto fino all’88%, proponendo dunque i prezzi più convenienti di tutto il 2025.
Eccoli:
- 1,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra gratuiti per il piano Starter (-87%)
- 2,19 euro al mese per due anni + 3 mesi extra gratuiti per il piano One (-88%)
- 4,19 euro al mese per due anni + 3 mesi extra gratuiti per il piano One+ (-80%)
Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, entro 30 giorni dalla data di acquisto è possibile richiedere il rimborso completo.
Privacy online garantita
La VPN di Surfshark protegge gli utenti mentre navigano sul web a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette. Si rivela uno strumento indispensabile quando ad esempio ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche, note per essere vulnerabili agli attacchi dei cybercriminali: il servizio di rete privata virtuale protegge i dati personali degli utenti attraverso un tunnel crittografato, in grado di bloccare gli accessi non autorizzati alla propria attività online.
Privacy garantita anche grazie al mascheramento dell’indirizzo IP, azione che contribuisce a limitare il tracciamento online da parte del proprio provider Internet. Ciò rende inoltre possibile una drastica diminuzione della pubblicità mirata, dal momento che le aziende di terze parti non hanno più accesso a tutte le informazioni personali come avvenuto fino ad oggi.
Infine Surfshark aderisce a una rigorosa politica no-log, accertata attraverso test indipendenti. In concreto ciò significa che i dati di navigazione non sono né tracciati né registrati da parte del team di Surfshark, con gli utenti che possono inoltre fare affidamento su funzionalità quali la doppia VPN e il Kill Switch, a ulteriore tutela della privacy online.