Il Black Friday di Telepass: 1 anno gratis, 50% di cashback e cuffie in regalo

Il periodo del Black Friday arriva anche per Telepass, società leader della mobilità italiana. Fino al 1 dicembre, è possibile sottoscrivere il pacchetto Telepass Sempre beneficiando di 12 mesi a canone zero, 50% di cashback sul pedaggio e un paio di cuffie in regalo.

Terminato il primo anno di utilizzo gratuito, l’offerta passa a 3,90€ al mese. Puoi ottenere questa interessante promozione semplicemente scaricando gratuitamente l’app di Telepass sul sito ufficiale. Riceverai in regalo un dispositivo colorato per pagare il pedaggio con sconti su 19 rate e potrai usufruire di molti altri servizi, tra cui parcheggi convenzionati, strisce blu e una giornata di Skipass gratis.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Telepass

Ricapitoliamo meglio cosa prevede l’attuale promozione su Telepass Sempre. Innanzitutto, i 12 mesi di canone gratuito, poi il 50% di rimborso sul pedaggio. Riguardo al cashback, l’azienda spiega che al momento della registrazione bisogna inserire il codice 50PED in app. Viene riconosciuto un rimborso massimo fino a 5€ al mese, per un totale di 30€, dal 1 dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Altro punto forte della promo è il regalo delle cuffie Music Sound MAXI 2. Per averle basta compilare il form dedicato con i propri dati, usando lo stesso codice fiscale impiegato durante la sottoscrizione del contratto con Telepass. Tra le info richieste, abbiamo:

Nome;

Cognome;

Codice Fiscale;

Indirizzo e-mail;

Via/Piazza;

Città;

Provincia;

CAP.

Le cuffie verranno spedite al proprio indirizzo di residenza entro 180 giorni dalla compilazione del modulo. Si tratta di un modello che garantisce un ascolto immersivo del suono, con comandi e microfono integrati sul padiglione. L’autonomia è di 22 ore e per la ricarica completa serve circa un’ora e mezza.

Scarica adesso l’app di Telepass e approfitta dell’iniziativa.