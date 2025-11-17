 Il Black Friday di Telepass: 1 anno gratis, 50% di cashback e cuffie in regalo
Con il Black Friday di Telepass puoi avere un anno di canone zero, 50% di rimborso sui pedaggi e un paio di cuffie in regalo. Ecco come.
Il periodo del Black Friday arriva anche per Telepass, società leader della mobilità italiana. Fino al 1 dicembre, è possibile sottoscrivere il pacchetto Telepass Sempre beneficiando di 12 mesi a canone zero, 50% di cashback sul pedaggio e un paio di cuffie in regalo.

Terminato il primo anno di utilizzo gratuito, l’offerta passa a 3,90€ al mese. Puoi ottenere questa interessante promozione semplicemente scaricando gratuitamente l’app di Telepass sul sito ufficiale. Riceverai in regalo un dispositivo colorato per pagare il pedaggio con sconti su 19 rate e potrai usufruire di molti altri servizi, tra cui parcheggi convenzionati, strisce blu e una giornata di Skipass gratis.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Telepass

Ricapitoliamo meglio cosa prevede l’attuale promozione su Telepass Sempre. Innanzitutto, i 12 mesi di canone gratuito, poi il 50% di rimborso sul pedaggio. Riguardo al cashback, l’azienda spiega che al momento della registrazione bisogna inserire il codice 50PED in app. Viene riconosciuto un rimborso massimo fino a 5€ al mese, per un totale di 30€, dal 1 dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Altro punto forte della promo è il regalo delle cuffie Music Sound MAXI 2. Per averle basta compilare il form dedicato con i propri dati, usando lo stesso codice fiscale impiegato durante la sottoscrizione del contratto con Telepass. Tra le info richieste, abbiamo:

  • Nome;
  • Cognome;
  • Codice Fiscale;
  • Indirizzo e-mail;
  • Via/Piazza;
  • Città;
  • Provincia;
  • CAP.

Le cuffie verranno spedite al proprio indirizzo di residenza entro 180 giorni dalla compilazione del modulo. Si tratta di un modello che garantisce un ascolto immersivo del suono, con comandi e microfono integrati sul padiglione. L’autonomia è di 22 ore e per la ricarica completa serve circa un’ora e mezza.

Scarica adesso l’app di Telepass e approfitta dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Edoardo D'amato
17 nov 2025
