Il Black Friday scricchiola: occhio ai tempi di consegna

Non vogliamo mettervi ansia, ma valga come un consiglio: non perdete tempo se volete approfittare del Black Friday. Gli sconti, infatti, sono sì iniziati con ampio anticipo, ma come già avevamo suggerito anzitempo c'era un motivo preciso per questa scelta. Il rischio, infatti, è che l'intasamento dei servizi della logistica possa creare problemi tanto nella consegna delle merci, quanto nell'approvvigionamento dei magazzini di distribuzione. Questo determina giocoforza un rallentamento che fin da queste ore su Amazon si può già osservare chiaramente.

Amazon, il Black Friday scricchiola

Su molti prodotti, infatti, i tempi di consegna sono già portati a “1-2 mesi”. Su altri è invece già comparso il fatidico messaggio:

Questo dispositivo potrebbe non arrivare prima del 25 dicembre. Verifica la data di spedizione attesa al checkout. Vuoi provare qualcos’altro?

Un esempio? Eccolo: Echo Dot bianco ghiaccio (clicca e vedi il messaggio che ti compare sotto al prezzo).

La situazione non è ancora critica ma lo sarà probabilmente presto. L'Echo Dot di quarta generazione di colore nero è in consegna al 23 dicembre; un modello come l'Echo Dot di terza generazione da 19,99 euro, ad esempio, già vede le consegne spostate all'11 dicembre per chi lo ordina subito; anche il Fire HD 10 slitta già a metà dicembre; sulla gamma iPhone 13 nemmeno a parlarne: sono pochissimi quelli pressoché in pronta consegna.

Piccoli semplici colli di bottiglia su prodotti particolarmente richiesti? Può essere, ma il contesto conferma quanto ci si poteva attendere alla vigilia: se non emergeranno ulteriori problemi sarà grazie alla capacità del marketplace di colmare le lacune e riuscire nella missione di far passare inosservate queste oggettive difficoltà. Tuttavia siamo solo al primo giorno di Black Friday e già si registrano tempi di consegna che solitamente si vedevano comparire a dicembre inoltrato.

Una volta passato il Cyber Monday sarà possibile fare il punto, ma nel frattempo il consiglio è quello di affrettare le operazioni: il Black Friday inizia a scricchiolare e le offerte potrebbero cadere senza darti il tempo di approfittarne. Finché c'è tempo, invece, c'è opportunità.