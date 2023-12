Il cambio che ti fa risparmiare: ottieni uno sconto di 48€ con NeN

A partire dal 1 gennaio 2024, si verificherà uno stop definitivo al mercato tutelato del gas naturale. Una novità che aprirà le porte al mercato libero, dando ai consumatori finali di piccole dimensioni, come famiglie e microimprese, la possibilità di scegliere nuovi fornitori e condizioni contrattuali potenzialmente più vantaggiose.

Tra i fornitori più affidabili c’è NeN, che offre un approccio rivoluzionario al modo in cui paghiamo le bollette: non solo si adatta alle esigenze dei consumatori finali, proponendo prezzi fissi per 12 mesi, ma dà largo spazio anche a una forte componente green. In più, tutti i nuovi clienti otterranno uno sconto mensile di 4 euro per il primo anno, per un totale di 48 euro risparmiati su ogni fornitura attivata.

Prezzo fisso per 12 mesi: stop alle variazioni imprevedibili

NeN presenta un modo più intelligente di gestire le bollette. Il fornitore ha fatto della chiarezza il suo motto: basta burocrazia e parole incomprensibili, NeN traduce in italiano i costi e i consumi da saldare, rendendo le bollette mensili trasparenti, chiare e soprattutto accessibili a chiunque.

Un altro aspetto fondamentale sono le variazioni del costo dell’energia, che con NeN non saranno più un problema: il fornitore, infatti, blocca il prezzo per 12 mesi, garantendo tranquillità dai rincari imprevisti.

E la componente “green”? NeN fa la sua parte acquistando elettricità da fonti rinnovabili e compensando le emissioni di CO2. Ciò lo rende, di fatto, un fornitore impegnato attivamente nella preservazione dell’ambiente.

Con NeN, avrai tutto sotto controllo grazie alla praticissima app in cui ogni consumatore può: migliorare il consumo energetico mensile, analizzare i picchi di potenza e creare un profilo energetico personalizzato. Rispondendo a poche domande, si ricevono consigli mirati per ridurre gli sprechi.

Per coloro che decidono di scegliere NeN, ad attenderli c’è un ottimo sconto di benvenuto: 4 euro al mese per i primi 12 mesi, per un risparmio totale di 48 euro in un anno per ogni fornitura attivata. Scopri in soli tre minuti la tua rata per luce, gas o entrambi, in completa autonomia e online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.