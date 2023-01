Il capolavoro di Kena Mobile: offerta a meno di 7 euro al mese, ecco quale

Non è la prima volta che Kena Mobile dà vita a un vero e proprio capolavoro. Non stiamo parlando di un’opera d’arte in senso stretto, ma per certi versi lo è.

Si tratta nello specifico di una promo, presente ormai su questa pagina da settimane. La tariffa proposta dall’operatore virtuale è conveniente sotto tutti i punti di vista.

Pagando meno di 7 euro al mese, l’utente potrà parlare al telefono quanto vuole e navigare in mobilità avendo a disposizione numerosi Giga.

Ecco nei dettagli il capolavoro di Kena Mobile

Questo capolavoro di promo è per tutti coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Il costo mensile di questa offerta è pari a 6,99 euro al mese. I minuti sono illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, gli SMS sono 500 e i GB sono 130 ogni mese, con velocità di connessione a Internet di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Chi viaggia spesso in Europa potrà usare in roaming 7 GB, nonché parlare illimitatamente. La promo è attivabile in questa pagina.

Inoltre, tutti i clienti Kena che attivano la Ricarica Automatica avranno in regalo 50 GB a partire dal primo rinnovo.

Invece, gli utenti che desiderano mantenere il numero con gestore attuale possono attivare la stessa promo su una nuova numerazione.

E i costi? In precedenza il costo di attivazione era stato azzerato dal gestore, ma adesso si pagano 4,99 euro una tantum. Costo e spedizione della SIM sono, invece, gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.