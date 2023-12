Il Chromebook di HP a un PREZZO FOLLE: appena 299€!

I Chromebook sono portatili con sistema operativo proprietario di Google, caratterizzati da un’ottima reattività per i compiti di tutti i giorni. Oggi, grazie all’ottimo sconto Amazon, potrai far tuo il Chromebook HP 15a-na0001sl a soli 299,99€ invece del prezzo originale di 449,99€. Si tratta di un ribasso di ben 150,00€!

Tutte le caratteristiche del Chromebook HP

Con il sistema operativo ChromeOS, questo Chromebook è sempre all’avanguardia, garantendo l’accesso alle ultime funzionalità e le migliori prestazioni. Il cuore pulsante di questo Chromebook è il processore Intel Celeron N4500 a basso consumo energetico, con frequenza fino a 2,8 GHz. Questa potente unità garantisce prestazioni fluenti e reattive per le attività quotidiane, dalla navigazione web alla visione di video e all’utilizzo di app per l’ufficio.

Con 8 GB di memoria LPDDR4 a 2933 Mhz, il Chromebook 15a-na0001sl offre un multitasking fluido e privo di interruzioni, permettendoti di svolgere diverse attività contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. L’unità di archiviazione SSD da 128 GB eMMC assicura un avvio rapido del sistema operativo e un’esecuzione scorrevole delle applicazioni.

Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione HD 1366x768p vanta un’ampia gamma di colori e un angolo di visione di 178 gradi, regalando un’esperienza visiva confortevole da qualsiasi angolazione. La tastiera full size con una corsa dei tasti da 1,5 mm, offre una digitazione confortevole che favorisce l’efficienza e la produttività.

Grazie a un’autonomia eccezionale di fino a 11 ore e 30 minuti, questo Chromebook è ideale per lavorare in mobilità senza dover affrontare interruzioni. La funzionalità di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo una produttività continua.

Con quest’offerta otterrai un portatile perfetto per tutte le tue attività a un prezzo bomba. Fallo tuo per soli 299,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.