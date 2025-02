Il Chromebook Samsung a 171€ è IMPERDIBILE (minimo storico)

Samsung Galaxy Chromebook Go è sceso al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, per poter acquistare il laptop con una spesa di soli 171 euro, davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. È adatto allo studio, alla navigazione, all’intrattenimento multimediale nel tempo libero e a gestire le operazioni di base della produttività quotidiana. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

Le specifiche del Samsung Galaxy Chromebook Go

Il sistema operativo è ChromeOS di Google con la possibilità di accedere alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Proponiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Display Full HD da 14 pollici;

processore ‎Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna;

connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono, altoparlanti AKG;

due porte USB-C, una USB 3.2 Type-A 3.2, slot microSD e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

Samsung Galaxy Chromebook Go è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Grazie al forte sconto proposto in questo momento, lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 171 euro. Si tratta del minimo storico da quando è in vendita.

Se lo ordini adesso, il laptop ChromeOS arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi ha già deciso di metterlo sulla propria scrivania: il voto medio è superiore a 4/5.