Il cloud storage a vita è sempre più conveniente: zero abbonamenti e prezzo super

Il cloud storage a vita è uno dei nuovi trend del settore tech. In un mondo con sempre più abbonamenti, infatti, poter acquistare uno spazio cloud e non dover preoccuparsi di un altro costo ricorrente è un’occasione da cogliere al volo, soprattutto quando la spesa per l’acquisto è ridotta al minimo possibile.

Con la nuova promozione di Internxt, provider che da tempo rappresenta un riferimento per il settore del cloud a vita, è possibile accedere a vari piani di storage fino a 5 TB sfruttando uno sconto dell’87%. Gli utenti che scelgono Internet hanno la possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal e possono esercitare una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Internxt. La promo è valida solo per un breve periodo. Tutte le offerte non prevedono un canone di abbonamento.

Cloud a vita con Internxt: ecco l’offerta

Grazie a Internxt è possibile accedere a varie opzioni per poter contare su un piano per il cloud a vita con tanto spazio di archiviazione a costi ridotti. Il piano d’accesso prevede 1 TB di storage con un prezzo ridotto fino a 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione c’è il piano da 3 TB di storage in cloud con un prezzo ridotto fino a 377 euro. Da segnalare anche l’opzione da 5 TB che prevede un prezzo scontato a 507 euro.

Non sono previsti costi ricorrenti per mantenere l’accesso al proprio spazio cloud. Il servizio proposto da Internxt consente anche l’accesso a vari servizi di sicurezza extra per una maggiore protezione.

Le offerte proposte da Internxt prevedono la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alle promo basta premere sul banner qui di sotto.