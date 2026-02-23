 Il cloud storage a vita è sempre più conveniente: zero abbonamenti e prezzo super
Con il cloud a vita di Internxt è possibile accedere a tanto spazio di archiviazione in cloud senza alcun abbonamento: ecco l'offerta.
Il cloud storage a vita è uno dei nuovi trend del settore tech. In un mondo con sempre più abbonamenti, infatti, poter acquistare uno spazio cloud e non dover preoccuparsi di un altro costo ricorrente è un’occasione da cogliere al volo, soprattutto quando la spesa per l’acquisto è ridotta al minimo possibile.

Con la nuova promozione di Internxt, provider che da tempo rappresenta un riferimento per il settore del cloud a vita, è possibile accedere a vari piani di storage fino a 5 TB sfruttando uno sconto dell’87%. Gli utenti che scelgono Internet hanno la possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal e possono esercitare una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Internxt. La promo è valida solo per un breve periodo.  Tutte le offerte non prevedono un canone di abbonamento.

Accedi alle offerte di Internxt

Cloud a vita con Internxt: ecco l’offerta

Grazie a Internxt è possibile accedere a varie opzioni per poter contare su un piano per il cloud a vita con tanto spazio di archiviazione a costi ridotti. Il piano d’accesso prevede 1 TB di storage con un prezzo ridotto fino a 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione c’è il piano da 3 TB di storage in cloud con un prezzo ridotto fino a 377 euro. Da segnalare anche l’opzione da 5 TB che prevede un prezzo scontato a 507 euro.

Non sono previsti costi ricorrenti per mantenere l’accesso al proprio spazio cloud. Il servizio proposto da Internxt consente anche l’accesso a vari servizi di sicurezza extra per una maggiore protezione.

Le offerte proposte da Internxt prevedono la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alle promo basta premere sul banner qui di sotto.

Accedi alle offerte di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 feb 2026

Internxt e lo sconto folle: 87% in meno su tutti i piani lifetime fino a 5TB

Servizi di Amazon offline a dicembre per colpa di Kiro?

Basta abbonamenti: con pCloud hai un cloud che paghi una tantum

IONOS Web Hosting: 1 anno gratis per il tuo sito

23 feb 2026
