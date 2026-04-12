 Internxt Lifetime: fino a 5 TB di cloud crittografato con un solo pagamento, e i tuoi file sono al sicuro per sempre
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Internxt Lifetime: fino a 5 TB di cloud crittografato con un solo pagamento, e i tuoi file sono al sicuro per sempre

Con Internxt nemmeno il provider vede i tuoi file. Piani Lifetime da 1 TB a 5 TB con l'87% di sconto e garanzia 30 giorni. Un pagamento unico!
Internxt Lifetime: fino a 5 TB di cloud crittografato con un solo pagamento, e i tuoi file sono al sicuro per sempre
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Con Internxt nemmeno il provider vede i tuoi file. Piani Lifetime da 1 TB a 5 TB con l'87% di sconto e garanzia 30 giorni. Un pagamento unico!

C’è un momento che quasi tutti hanno vissuto almeno una volta: cerchi un file importante e non lo trovi. Magari era sul vecchio telefono. O sul PC che ha smesso di funzionare. O nella cartella che “sicuramente avevi salvato da qualche parte”. I dati digitali sembrano eterni, ma sono fragilissimi, e affidarsi solo all’hardware locale è un rischio che, prima o poi, si paga.Internxt esiste per toglierti questo pensiero dalla testa, in maniera semplicissima.

Salva i tuoi file con InternXT

Internxt Lifetime: crittografia totale, spazio a vita, nessun abbonamento

Internxt non è l’ennesimo servizio cloud che ti chiede di fidarti ciecamente. Il principio è “privato per design”: i file vengono crittografati end-to-end direttamente sul tuo dispositivo, prima ancora di essere caricati. La piattaforma frammenta ogni file e lo cifra in modo che nessun server contenga mai un file intero, e nemmeno Internxt può vedere cosa hai salvato. In più il codice è open source, verificabile da chiunque su GitHub, e la piattaforma è stata certificata e testata indipendentemente da Securitum, leader europeo nel penetration testing.

I piani Lifetime attualmente disponibili sono tre: Essential con 1 TB a 247€ invece di 1.900€, Premium con 3 TB a 377€ invece di 2.900€ e Ultimate con 5 TB a 507€ invece di 3.900€ – tutti con uno sconto fino all’87% sul prezzo di listino.Un pagamento unico, nessun rinnovo mensile, nessuna email di “il tuo piano scade tra 3 giorni”. Dentro ogni piano trovi app per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, backup automatico, condivisione protetta da password, VPN integrata, antivirus e strumenti di ottimizzazione. Tutto sincronizzato in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi. L’acquisto è protetto da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, con la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate senza interessi. E per chi vuole testare prima di impegnarsi, c’è anche un piano gratuito con 1 GB di spazio crittografato – gratis, per sempre.

Salva i tuoi file con InternXT

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Pubblicato il 12 apr 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
12 apr 2026
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