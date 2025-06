Il conto deposito ING ti offre il 3.50% sulle tue somme per 6 mesi

ING Direct lancia una nuova promozione che ti permetterà di ricevere il 3.50% sulle tue somme per 6 mesi senza vincoli di accredito dello stipendio e soprattutto senza bloccare il tuo denaro. Inoltre, avrai anche l’opportunità di ricevere fino a 500 euro di cashback se porti i tuoi amici. Puoi aprirlo direttamente online: dopo il pulsante, ti spieghiamo come funziona.

Per accedere all’offerta ti basterà seguire questi tre semplici passaggi: apri entrambi i conti (Corrente e Arancio) entro il 19 luglio, richiedi la carta di debito Mastercard e attiva tutto con un primo bonifico entro il 30 settembre. A quel punto non dovrai far altro che spendere almeno 100 euro con la tua carta di debito per attivare il tasso promozionale.

In più, come anticipato, se porti amici in ING, ricevi 50 euro di cashback per ognuno, fino a 500 euro totali. Ti basterà condividere il tuo codice personale dopo l’attivazione.

La soluzione perfetta se hai dei soldi da parte e vuoi farli fruttare con un tasso di interesse reale e vantaggioso senza criteri troppo vincolanti. Riceverai il 3.50% per 6 mesi e sarai libero di svincolare le somme quando ne avrai bisogno.