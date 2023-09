Il conto online più completo ora ha canone zero: è Conto Fineco

Conto Fineco è sempre di più il punto di riferimento per il settore bancario italiano: chi è alla ricerca di un conto online completo e ricco di vantaggi può ora sfruttare la nuova promozione della banca. Per tutti i nuovi clienti, infatti, il canone è zero per 12 mesi (e azzerabile successivamente: basta accreditare lo stipendio o la pensione) e c’è la carta di debito con prelievi gratis (da 100 euro).

Il conto corrente proposto da Fineco, inoltre, consente di sfruttare una piena operatività online, senza commissioni per bonifici e altre operazioni, e garantisce anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di 19,95 euro all’anno. C’è poi l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco, punto di riferimento per i piccoli investitori e porta principale per l’accesso al trading in Italia.

Per aprire il Conto Fineco è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il sito ufficiale Fineco raggiungibile dal link qui di sotto.

Conto Fineco: è il conto online più completo

Scegliere Conto Fineco significa accedere a un conto corrente online completo e ricco di vantaggi. Con questo conto, infatti, sono previste le seguenti caratteristiche:

il canone è zero per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese); successivamente, è possibile azzerare il canone impostando l’accredito dello stipendio o della pensione o ancora rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,95 euro al mese); successivamente, è possibile azzerare il canone impostando l’accredito dello stipendio o della pensione o ancora rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 la carta di debito (con canone di 9,95 euro all’anno) ha prelievi gratis in Italia a partire da 100 euro

a partire da 100 euro i bonifici sono gratis

è possibile accedere alla carta di credito di Fineco , con plafond di 1.600 euro, incrementabile, e canone di 19,95 euro all’anno

, con plafond di 1.600 euro, incrementabile, e canone di 19,95 euro all’anno le carte Fineco possono essere utilizzate con tutti i principali wallet digitali, come Google Pay e Apple Pay

Conto Fineco può essere aperto direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione tramite il link seguente.

Scegliere questo conto corrente consente anche l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco, vero e proprio punto di riferimento per i piccoli investitori italiani che possono accedere al trading in modo più semplice, sfruttando l’affidabilità di Fineco.

La banca propone un approccio “più investi, meno paghi“, incentivando e aiutando i clienti a scegliere soluzioni di investimento vantaggiose. Per i clienti Under 30, inoltre, è possibile accedere al trading beneficiando di ulteriori sconti sulle commissioni.

Per i clienti più esigenti, inoltre, è possibile affiancare a Conto Fineco anche il Conto Trading di Fineco, con canone zero. Si tratta di un conto pensato per semplificare ulteriormente l’accesso al mondo degli investimenti e del trading online, con tante funzionalità dedicate agli investitori.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com

