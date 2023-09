Il controller ufficiale Xbox è in FANTASTICO SCONTO su Amazon (-20%)

Per il tuo PC o la tua console Xbox ecco il controller ufficiale firmato Microsoft che oggi puoi portarti a casa grazie ad Amazon con un ottimo sconto. Il prezzo attuale è infatti di 47,99 euro invece di 59,99: un costo ridicolo per un pad di questa qualità che ti permetterà di vivere al massimo i tuoi giochi preferiti.

Controller ufficiale Xbox in offerta: le caratteristiche

Oltre che per le sue innegabili qualità questo controller ti sorprende con la sua versatilità. Puoi personalizzare la mappatura dei pulsanti secondo le tue preferenze, il che significa che puoi adattarlo perfettamente al tuo stile di gioco. Inoltre, il controller è dotato di un jack per cuffie audio da 3.5 mm, consentendoti di collegare qualsiasi auricolare compatibile e immergerti completamente nell’audio del gioco.

La tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth rende questo controller estremamente versatile. Puoi utilizzarlo per il gaming wireless su console Xbox supportate, PC Windows 10, telefoni iOS e Android e tablet.

Per quanto riguarda le prestazioni, questo controller è progettato per aiutarti a rimanere sul bersaglio. La presa testurizzata sui grilletti e il D-pad ibrido ti offrono un controllo preciso e reattivo su ogni mossa. Non dovrai più preoccuparti di mancare un colpo o sbagliare un input.

Il pulsante condividi è un’altra caratteristica fantastica. Ti consente di catturare facilmente screenshot, registrazioni e altro, che puoi condividere istantaneamente con i tuoi amici o sui social media. Sarai in grado di condividere i tuoi momenti epici di gioco con facilità.

E se giochi su più dispositivi, non preoccuparti. Questo controller è facile da associare e puoi passare senza sforzo da un dispositivo all’altro.

Se sei un appassionato di videogiochi, questo è il momento perfetto per acquistare il controller wireless ufficiale Xbox. Con uno sconto del 20%, puoi portarlo a casa a soli 47,99 euro anziché 59,99 euro. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.