Il decreto OAM che effetto avrà sugli exchange crypto?

È ufficiale: il cosiddetto “Decreto OAM” è stato firmato qualche giorno fa da parte del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e consentirà l’attuazione della normativa legislativa in maniera antiriciclaggio. E in tanti già si chiedono: che effetto avrà questo nuovo provvedimento sul mondo delle criptovalute e degli exchange in Italia? Piattaforme come eToro, che offre agli investitori un’esperienza di trading criptovalute in maniera semplice, cesseranno di esistere? Scopriamo dunque cosa dice il nuovo Decreto.

Decreto OAM: l’impatto su exchange crypto

A partire dal momento di attuazione del Decreto in Italia, coloro che vorranno esercitare attività legate all’exchange di criptovalute dovranno essere obbligatoriamente iscritti ad apposito registro, tenuto dall’OAM – l’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi. Gli operatori dovranno poi trasmettere a cadenza regolare all’OAM tutti i dati relativi alle operazioni, nonché i dati identificativi degli utenti che le hanno svolte. Questi dati saranno completamente accessibili a Guardia di Finanza e forze dell’ordine nel caso di investigazioni.

Perciò la risposta è: no, piattaforme come eToro non chiuderanno ma saranno regolamentate da questa normativa. eToro è uno dei principali operatori in Italia quando si parla di exchange. Permette infatti a tutti gli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute a tutto tondo e completa, ma soprattutto facile da utilizzare.

Sulla piattaforma eToro è possibile costruire il proprio portafoglio cripto ideale, con tanto di Lista Preferiti personalizzata e Servizio di Staking. Grazie alle sue pluripremiate funzionalità di social trading, ogni utente ha l’occasione di connettersi con oltre 20 milioni di altri utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare con l’innovativa funzione CopyTrader. L’apertura di un account è completamente gratuita: a questo link potrai accedere alla pagina con tutte le informazioni necessarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.