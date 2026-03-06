 App IO, SPID e pagoPA spiegati semplice da Il digitale senza età
Il digitale senza età offre tutorial semplici e video chiari per capire come funzionano app IO, SPID, pagamenti pagoPA e notifiche SEND.
Il digitale senza età è un progetto che segnaliamo molto volentieri su queste pagine. Online da pochi giorni, è un sito .education realizzato da Associazione Cittadinanza Digitale e PagoPA che ha un obiettivo ben preciso: aiutare chi ha poca dimestichezza con il digitale e con gli strumenti online ad acquisire le competenze necessarie per fruire dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Un compito non semplice, ma di certo condivisibile. È un percorso formativo organizzato per argomenti e aree tematiche.

Combattere la fragilità digitale: Il digitale senza età

Da SPID che compie 10 anni all’app IO con i suoi documenti da tenere nello smartphone, dai pagamenti elettronici attraverso il circuito pagoPA alle notifiche digitali inviate attraverso la piattaforma SEND. È sufficiente selezionare un contenuto per saltare direttamente alla sezione dedicata. Lì ci sono dei video come quello visibile qui sotto, pensati per rispondere in modo semplice a domande come Cosa è l’app IO e quali sono i suoi vantaggi? oppure Come si paga un avviso pagoPA online?.

Sono a tutti gli effetti dei brevi tutorial che possono tornare utili a fare chiarezza su un determinato argomento, attraverso un linguaggio comprensibile anche da chi non ha familiarità con il digitale. C’è una fascia della popolazione che inevitabilmente, per ragioni prettamente anagrafiche, incontra difficoltà. La scelta del nome, Il digitale senza età, non è casuale.

Al momento i contenuti presenti non sono molti, ma poco importa. Il merito più grande del progetto è da ricercare nella sua intenzione, per far crescere l’archivio ci sarà tempo. Tra gli scopi c’è quello di promuovere l’adesione da parte di tutte le realtà che si occupano di didattica, educazione e aggregazione sociale come università della terza età, istituti scolastici, enti religiosi e laici.

L’iniziativa è senza scopo di lucro e promossa in occasione dell’anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale.

Fonte: Il digitale senza età

Pubblicato il 6 mar 2026

