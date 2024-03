Il Docufilm di Taylor Swift sarà in onda tra meno di 5 giorni: approfitta dell'offerta per vederlo

Il 15 marzo sbarcherà su Disney+ Taylor Swift | The Eras Tour, la pellicola che lo scorso anno ha polverizzato ogni record di incassi diventando il film-concerto più visto di sempre. Arriverà nell’esclusiva versione Taylor’s Versione, che contiene quattro canzoni aggiuntive che la cantante ha eseguito durante il concerto ma che non sono state proiettate nelle sale cinematografiche.

Fino al 14 marzo si potrà sottoscrivere il piano Standard con Pubblicità di Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo del piano Standard con Pubblicità (oggi pari a 5,99 euro al mese).

Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi: il film-concerto di Taylor Swift è in arrivo

Oltre alle quattro canzoni extra eseguite al concerto ma non propriettate nelle sale, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) proporrà anche una serie di brani in versione acustica dopo i titoli di coda. In totale, la pellicola durerà 3 ore e 30 minuti, con la regia di Sam Wrench.

Il piano Standard con Pubblicità della piattaforma streaming Disney+ prevede l’accesso all’intero catalogo, con una riproduzione video fino a Full HD 1080p, una qualità audio fino a 5.1 e la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea. La differenza sostanziale rispetto agli altri due piani è la presenza delle inserzioni pubblicitarie durante lo streaming.

Come anticipato nell’introduzione, l’offerta termina il 14 marzo: Disney+ Standard con Pubblicità a 1,99 euro al mese per 3 mesi, poi 5,99 euro al mese, è attivabile sia dai nuovi abbonati sia dagli utenti che vorranno riattivare il loro precedente abbonamento.