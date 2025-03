Il doxxing è un pericolo, proteggiti con Incogni: ora è in sconto del 55%

Il doxxing è una delle minacce più gravi per la privacy online. Si tratta della pratica di raccogliere e diffondere informazioni personali su un individuo senza il suo consenso, spesso con finalità intimidatorie o per arrecare danno. Un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto sui social, che può colpire chiunque: professionisti, studenti, attivisti, influencer o semplici utenti.

Cos’è il doxxing e come Incogni protegge da questo pericolo

Il termine “doxxing” deriva da “docs”, abbreviazione di “documents”, e indica la pubblicazione di informazioni private (indirizzo di casa, numero di telefono, email, luogo di lavoro e altro) reperite attraverso ricerche online o data broker. Chi commette doxxing può usare questi dati per minacciare, diffamare o molestare la vittima. Le conseguenze possono essere pesanti: dallo stress psicologico a problemi lavorativi, fino a veri e propri atti persecutori.

Incogni è un servizio sviluppato per individuare e rimuovere i tuoi dati personali dai data broker. Queste aziende raccolgono e vendono informazioni senza il tuo esplicito consenso, spesso rendendoti vulnerabile al doxxing. Incogni si occupa di:

Inviare richieste di rimozione dei tuoi dati ai principali broker;

Monitorare le risposte e verificare che le informazioni vengano effettivamente eliminate;

Fornirti aggiornamenti costanti sull’andamento delle richieste.

Non serve che tu faccia nulla: Incogni automatizza l’intero processo, risparmiandoti tempo e stress, e agisce in linea con le normative europee (come il GDPR) e statunitensi.

Oltre a contrastare il doxxing, Incogni ti permette di limitare lo spam, ridurre i tentativi di phishing e difendere la tua reputazione digitale, rendendo più difficile per chiunque reperire informazioni sensibili su di te. È uno strumento particolarmente utile anche per chi lavora online, espone pubblicamente la propria identità o gestisce dati sensibili.

