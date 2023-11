Il fantastico Speaker Bluetooth di Sony costa 23€ in meno grazie allo SCONTO Amazon!

Il Sony SRS-XB100 si distingue per il suo design compatto e leggero, con un peso di soli 280 grammi. Questa caratteristica lo rende perfetto per l’uso sia in casa che all’aperto, consentendoti di portare la tua musica preferita ovunque tu vada.

Dotato di due driver full-range da 48 mm e di un subwoofer da 20 mm, questo altoparlante offre un suono potente e ricco. La tecnologia Extra Bass di Sony garantisce bassi profondi e avvolgenti, mentre la tecnologia ClearAudio+ ottimizza la qualità generale dell’audio.

La certificazione IP67, che attesta la resistenza all’acqua e alla polvere, consente di utilizzare lo speaker in diverse condizioni atmosferiche, senza preoccupazioni. Che tu sia sotto la pioggia o esposto alla polvere, il Sony SRS-XB100 sarà sempre pronto a offrirti un’esperienza sonora senza compromessi.

Oltre alle eccezionali prestazioni audio, questo altoparlante vanta diverse funzionalità aggiuntive, tra cui un pratico cinturino versatile per il trasporto, la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce e una luce LED multicolore che aggiunge un tocco di stile.

Sony SRS-XB100 rappresenta la scelta ideale per chi desidera un altoparlante wireless Bluetooth potente, versatile e conveniente. Approfitta subito di questa offerta limitata su Amazon e trasforma ogni momento in un’esperienza musicale straordinaria al prezzo incredibile di 41,99€, anziché 64,90€. Non lasciarti sfuggire questa occasione e goditi un suono eccezionale ovunque tu vada con il Sony SRS-XB100.