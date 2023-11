Il futuro in casa: Echo Show 10, esperienza rivoluzionaria in GRAN sconto

Non perdere la possibilità di mettere in casa un prodotto sensazionale. Se da tempo stavi considerando l’acquisto di un dispositivo Amazon allora opta per Echo Show 10. Questo gioiello è super innovativo e ti permette di avere le funzioni di Amazon Alexa più frequenti ma anche tanto altro.

Lo sconto in corso su Amazon è da attribuire al Black Friday, non ne fare a meno. Collegati al volo per risparmiare 80€ sul prezzo di listino consigliato e completare il tuo acquisto a soli 189€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 10, il prodotto di Amazon più innovativo

Dal design simpatico, Echo Show 10 è il prodottino di Amazon di cui non fare a meno in casa. Lo puoi mettere dove vuoi tanto scoprirai che non potrai farne mai più a meno e lo userai tutti i giorni per mille o più funzioni.

In modo particolare, questo prodotto è composto dal corpo principale che è un diffusore e anche cervello di tutto quanto. Direttamente collegato c’è poi un display intelligente luminoso, in qualità eccellente e con tanto di videocamera integrata.

Show 10 è stato studiato per muoversi con te, ti sposti a destra e sinistra? Lui lo fa anche così da offrirti sempre una visione diretta delle informazioni.

Con Amazon Alexa integrata puoi fare tutto quello che vuoi ossia gestire i dispositivi, avere informazioni, riprodurre musica e audio, creare timer, sveglie e routine. L’aggiunta del display, invece, ti permette di guardare contenuti in streaming, creare vere e proprie gallerie fotografiche e anche effettuare videochiamate con amici e parenti.

Nel caso tu abbia bisogno di privacy, ci sono sia un oscuratore della webcam sia un tasto per mutare il microfono.

Insomma, Echo Show 10 è un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Collegati immediatamente su Amazon per approfittare dello sconto in corso e acquistalo a soli 189€.

Spedizioni veloci e gratuite.

