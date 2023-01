Il gaming online cambia pelle grazie a questa VPN

Gli amanti del gaming online sono veramente tanti, sia in Italia che in tutto il mondo. Il problema è che alcuni titoli non sono disponibili in una specifica regione.

In che modo accedervi? Usando una VPN, o meglio una delle migliori VPN attuali: Surfshark. In questo modo, collegandosi a uno dei tanti server disponibili in altri Paesi, potrà divertirsi liberamente con qualsiasi gioco.

Inoltre Surfshark è anche sinonimo di sicurezza. Gli utenti che la utilizzeranno, potranno proteggersi dagli attacchi DDos, che alcuni gamer usano durante le competizioni interattive.

Surfshark ha anche altri aspetti positivi, come la capacità di ridurre il ping e migliorare sia la velocità di download che di upload, migliorando in questo modo la qualità delle partite.

Insomma, un servizio VPN dalle prestazioni elevate che migliorano il segnale, ottenendo in questo modo una connessione più veloce nel momento in cui viene attivata prima di iniziare a giocare.

Con Surfshark il gaming online cambia completamente pelle

Come abbiamo visto, Surfshark è in grado di cambiare pelle al gaming online. Per utilizzarla è necessario sottoscrivere un abbonamento in questa pagina al prezzo scontato del 82% e con due mesi in più gratis.

Non è necessario essere degli esperti informatici per attivarla, poiché il menu è semplice e l’interfaccia è priva di ogni tipologia di complicazione.

Tutto ciò a cui bisogna prestare attenzione sono le opzioni All locations e Quick connect, oltre all’icona delle impostazioni.

Al di là del prezzo conveniente, uno dei migliori aspetti di questo servizio VPN è il numero illimitato di dispositivi che si possono proteggere con un solo abbonamento.

In pratica, chi ama giocare sia sul PC che sullo smartphone o il tablet, non sarà costretto a sottoscrivere più di un abbonamento per giocare in totale tranquillità.

Inoltre, Surfshark offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, che va a unirsi a piani annuali con prezzi veramente convenienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.