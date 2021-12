Il giro intorno al mondo in 24 secondi (VIDEO)

Vuoi fare il giro intorno al mondo in appena 24 secondi? Puoi farlo con un tweet, del quale anzitutto devi goderti le incredibili immagini:

Took a time lapse of Earth from the ISS window.

This is exactly an entire orbit around Earth. Breathtaking. pic.twitter.com/54L8lwdmLr

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 12, 2021