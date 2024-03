Il grande sport di NOW ti aspetta a partire da 9,99 euro al mese

Il pass Sport di NOW è pensato per te che sei un grande appassionato di calcio e sport, ma non vuoi sottoscrivere un abbonamento a Sky. Questa piattaforma in streaming ti permette di accedere a tutti i canali e ai contenuti on-demand dell’emittente dai dispositivi che preferisci e puoi abbonarti a partire da 9,99 euro al mese. A questo prezzo è incredibilmente conveniente e adesso ti spieghiamo cosa include.

NOW: i contenuti del Pass Sport

Il pass Sport di NOW TV è così ricco che non ci si crede. Questo è tutto quello che puoi vedere dai tuoi dispositivi direttamente in streaming:

UEFA Champions League, Europa League e Conference League

Serie A (3 partite su 10 a turno), Serie B (tutta) e Serie C (tutta)

Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket (NBA compresa) e molto altro ancora

Quali sono i dispositivi in cui puoi installare NOW? Tutti quelli che vuoi: PC, smartphone, tablet, Smart TV, console come PlayStation 5 e Xbox, TV Stick e qualsiasi altro dispositivo per cui è stata pensata l’applicazione.

Puoi vedere i canali e i contenuti sportivi di Sky dove vuoi e quando vuoi, in diretta e on-demand, senza l’impegno di un abbonamento e soprattutto in modo facile e veloce da usare come qualsiasi altra piattaforma di streaming. Abbonati adesso a NOW a partire da 9,99 euro al mese e scopri tutto il grande sport.