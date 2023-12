Il MacBook Air con M2 è tornato in OTTIMO SCONTO su Amazon

Torna una grande opportunità su Amazon sul MacBook Air con M2: il PC portatile di Apple, velocissimo e leggerissimo, può essere tuo a soli 1169 euro invece di 1349. Un risparmio straordinario per uno strumento di studio, lavoro e intrattenimento semplicemente imbattibile.

MacBook Air con M2 in offerta: un mostro di potenza

Con un design assurdamente sottile e un peso piuma di 1,24 kg, il nuovo MacBook Air è la definizione di portabilità senza sacrificare la potenza. Che tu sia in riunione, in viaggio o sulla tua scrivania, questo sleekbook è pronto per affrontare ogni tua esigenza.

Dotato del nuovo processore M2 di Apple, questo MacBook Air è una vera potenza di 8 core per la CPU e la GPU, affiancate da 8GB di memoria unificata. Ecco il tuo biglietto per fare di più, più velocemente e con stile.

Grazie al chip M2 altamente efficiente, il MacBook Air può seguirti per tutto il giorno e oltre, con una durata della batteria che arriva fino a 18 ore. Quindi, sì, potrai lasciare il cavo di ricarica a casa.

Il display Liquid Retina da 13,6″ regala immagini spettacolari con oltre 500 nit di luminosità, una vasta gamma cromatica P3 e un miliardo di colori. Dettagli nitidi e colori vibranti renderanno ogni attività un’esperienza visiva incredibile.

Apple sa come farti sentire a casa fin dal primo istante. Il tuo nuovo MacBook Air si integra perfettamente con gli altri dispositivi Apple, rendendo la tua esperienza utente fluida e armoniosa.

L’offerta su Amazon potrebbe volare via più velocemente di un clic sul trackpad. Acquista il tuo MacBook Air con M2 oggi e libera la tua creatività senza confini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.