Il MacBook Pro M4 potrebbe supportare due display esterni

Il MacBook Pro M4 è stato svelato in anticipo, o almeno così sembrerebbe essere, da uno youtuber che ha condiviso un video che mostra il presunto unboxing del computer. Sempre in merito al nuovo MacBook, recenti indiscrezioni provenienti dalla Russia suggeriscono che potrebbe essere capace di gestire fino a due display esterni con il coperchio aperto, una novità assoluta rispetto all’attuale modello M3 che ne supporta solo uno.

MacBook Pro M4: fino a due display esterni grazie a tre porte Thunderbolt 4

Attualmente, il MacBook Pro M3 da 14 pollici è equipaggiato con due porte Thunderbolt 3 USB-C, in contrasto con le tre porte Thunderbolt 4 presenti sui modelli da 14 e 16 pollici dotati di chip M3 Pro e M3 Max. La mancanza di supporto per Thunderbolt 4 nel modello base con chip M3 limita la possibilità di connettere un solo display con risoluzione fino a 6K a 60Hz o uno schermo 4K a 120Hz tramite HDMI, quando il coperchio è aperto.

Il prossimo MacBook Pro M4 potrebbe tuttavia risolvere il limite di cui sopra, grazie all’inclusione di tre porte Thunderbolt 4, consentendo la connessione simultanea di due display esterni senza dover chiudere il coperchio. Questo aggiornamento andrebbe ad allineare meglio le capacità del modello base con quelle dei MacBook Pro più potenti, offrendo maggiori opzioni agli utenti che sono alla ricerca di una maggiore flessibilità quanto adoperano configurazioni multi-schermo.

Da tenere presente che le specifiche finali del MacBook Pro M4 devono ancora essere confermate in via ufficiale da parte di Apple e l’annuncio è atteso per la fine del mese corrente. Secondo le voci di corridoio, dovrebbero essere lanciati anche i nuovi iMac, Mac mini e MacBook Pro con chip M4 e alcuni di questi modelli potrebbero essere rilasciati già dal primo giorno di novembre.