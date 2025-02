Il MacBook Pro M5 arriverà prima dell'iPad Pro

A quanto pare, il MacBook Pro M5 arriverà sul mercato questo autunno e sarà il primo dispositivo Apple ad essere dotato del nuovo processore, prima ancora dell‘iPad Pro. A suggerire la cosa è stato, nelle scorse ore, il solitamente affidabile Mark Gurman di Bloomberg, con la sua newsletter “Power On”.

MacBook Pro M5 in arrivo questo autunno

Andando più in dettaglio, Gurman riferisce che il colosso di Cupertino intende sovvertire l’ordine di presentazione adottato per i prodotti dello scorso anno. Apple, infatti, ha introdotto per la prima volta il suo chip M4 in un iPad Pro aggiornato a maggio del 2024, seguito dal MacBook Pro a ottobre, ma questa volta pare che le cose andranno diversamente, con il MacBook Pro M5 atteso per questo autunno, appunto, e l’iPad Air M5 previsto per la prima metà del 2026.

Prima del rilascio dei modelli M5 di MacBook Pro, però, Apple dovrebbe rendere disponibili nuovi modello di Mac Studio e Mac Pro utilizzando la sua attuale generazione di serie di chip M4. Quelle macchine potrebbero arrivare in occasione della WWDC 2025.

Da tenere presente che i chip della serie M5 dovrebbero presentare un’architettura ARM migliorata e dovrebbero sfruttare la tecnologia a 3 nanometri di TSMC. Si ritiene che la decisione di Apple di rinunciare al più avanzato processo a 2 nm sia dovuta ai costi. Tuttavia, le versioni di fascia alta del processore presenteranno progressi significativi rispetto ai loro equivalenti M4, principalmente attraverso l’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC). I riferimenti a quello che si ritiene sia il chip M5 sono già stati scoperti nel codice ufficiale di Apple.