Apple: chip M5, avviata la produzione di massa

Secondo quanto riferito nelle scorse ore dai media sudcoreani, Apple ha avviato la produzione di massa del suo chip M5 di nuova generazione, secondo i media sudcoreani. Il processore che dovrebbe arrivare sui dispositivi dell’azienda potenzialmente già quest’anno, precisamente su Mac e iPad Pro.

Andando più in dettaglio, il colosso di Cupertino avrebbe iniziato la fase di packaging per il chip M5 il mese scorso. Questo è il passo finale nella produzione di semiconduttori dopo la fabbricazione e comporta il processo di protezione del chip e di abilitazione di connessioni elettriche con altri dispositivi o componenti.

Apple esternalizza a TSMC la fase di produzione front-end della fabbricazione dei chip su wafer di silicio. Ora che la fabbricazione è in corso, il packaging viene gestito da società OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) tra cui il gruppo ASE di Taiwan, il gruppo Amkor americano e quello JCET cinese. Secondo il rapporto, ASE è stato il primo a iniziare la produzione di massa, mentre Amkor e JCET dovrebbero seguire in sequenza.

Corre voce che la corsa di produzione iniziale sia per il modello M5 di base, piuttosto che per i processori più avanzati M5 Pro, M5 Max e M5 Ultra di Apple. Inoltre, di dice che le socie OSAT sopra menzionate stiano attualmente investendo in strutture aggiuntive per supportare la produzione di massa dei modelli di fascia alta.

Da tenere presente che la serie M5 dovrebbe presentare un’architettura ARM migliorata e sfruttare la tecnologia a 3 nanometri di TSMC. Si ritiene che la decisione del colosso di Cupertino di rinunciare al più avanzato processo a 2 nm di TSMC per il chip M5 sia dovuta a considerazioni sui costi. Tuttavia, le versioni di fascia alta dell’M5 presenteranno ancora progressi significativi rispetto ai loro equivalenti M4, principalmente attraverso l’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC) di TSMC.