iPad Pro: modello con M5 in produzione nel 2025

I nuovi iPad Pro con processore M4 sono stati lanciati sul mercato a maggio di quest’anno, ma quanto pare Apple sta già pensando alla commercializzazione della futura generazione dotata di chip M5, con la produzione di massa che dovrebbe essere avviata nella seconda metà del 2025.

iPad Pro M5 in produzione di massa nella seconda metà del 2025

A riferire lo scenario è stato, nelle score ore, l’analista Ming-Chi Kuo, aggiungendo altresì che questo nuovo modello rappresenterà un passo avanti significativo grazie al processore basato su tecnologia ARM e realizzato con il processo a 3 nanometri di TSMC.

La produzione dovrebbe venire affidata a BYD Electronics, che dovrebbe occuparsi di assemblare anche il tanto atteso e chiacchierato HomePod con display, previsto per la fine del prossimo anno.

Da tenere presente che il processore M5 promette netti miglioramenti rispetto al chip M4, nonostante Apple abbia scelto di non usare il più avanzato processo a 2 nm per motivi di costo, ma l’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC) dovrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Al di là dell’aggiornamento del processore, al momento non ci sono altre voci sulle nuove funzionalità degli iPad Pro con processore M5, anche se il gruppo capitanato da Tim Cook ha precedentemente informato che sta considerando di cambiare l’orientamento posteriore del logo Apple in orizzontale sui futuri modelli dei suoi tablet. Attualmente, il logo Apple sul retro degli iPad è collocato in modo da apparire verticale in orientamento verticale, ma i tablet vengono spesso usati in orientamento orizzontale con una tastiera collegata, pertanto la “mela morsicata” appare girata rispetto alle persone che la vedono dal retro.