Il maglione Natalizio dell'AS ROMA è in sconto!

Il maglione natalizio dell’AS Roma è un’autentica fusione di tradizione e passione, incarnata in un capo di abbigliamento dal design sobrio ma raffinato, riflettendo i colori della squadra: il giallo e il rosso. Realizzato al 100% in soffice acrilico, questo materiale offre comfort senza pari, rendendo il maglione adatto anche alle stagioni meno fredde.

Arricchito dal simbolo iconico della squadra, la lupa capitolina, questo maglione natalizio celebra la forza e la tenacia del popolo romano. La lupa, simbolo radicato nell’antichità romana, è impressa con orgoglio in giallo e rosso su tutto il maglione, insieme al simbolo della renna, il fiocco di neve e il cappello di Babbo Natale, tipici delle festività natalizi. I colori sociali, il giallo e il rosso, prendono vita su tutto il maglione. Il giallo simboleggia il sole e la luce, mentre il rosso incarna il fuoco e la passione, trasmettendo l’energia e la vitalità che contraddistinguono la squadra.

Come prodotto ufficiale dell’AS Roma, questo maglione natalizio è frutto di materiali di altissima qualità e rispetta gli elevati standard imposti dalla società. Disponibile in diverse taglie, si adatta perfettamente a ogni persona, offrendo una vestibilità comoda. Il maglione natalizio dell’AS Roma rappresenta non solo un regalo ideale per gli appassionati giallorossi, ma anche un capo di abbigliamento elegante davvero in per ogni occasione.