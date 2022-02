Il mercato dei tablet è sempre più iPad

Il 2021 non ha sorriso al mondo dei tablet, con un mercato che è andato a comprimersi complessivamente dell'11,9% mettendo insieme performance che descrivono una annata in toni decisamente grigi. Le cause possono essere molteplici, ma vanno lette anzitutto nel contesto di due anni che hanno cambiato le abitudini dei consumatori, il consumo dei contenuti, le modalità d'uso dei tablet ed in generale la dieta mediatica dei singoli alle prese con smart working, dad e rientro progressivo alla normalità.

Tablet, si salva solo Amazon

In questa fase di compressione, però, c'è chi ha scavato un solco importante rispetto alla concorrenza, ossia Apple. Già leader di mercato grazie alle vendite dell'iPad, Cupertino ha ottenuto performance migliori rispetto a tutti gli inseguitori diventando una volta di più dominatore del settore. I dati sono stati diffusi da IDC e sono relativi alle vendite globali registrate a fine 2021.

Apple, già forte di una quota di mercato del 36,6% al termine del 2020, occupa ora il 38% delle vendite dopo un declino dell'8,6% nelle distribuzioni. Per contro Samsung ha registrato un'emorragia del 21,6%, Lenovo ha raggiunto -25,4% e Huawei -13,9%.

Un solo gruppo si è salvato, segnando performance in attivo: si tratta di Amazon, che con la propria linea low-cost Amazon Fire ha saputo segnare un aumento dell'1,3% arrivando ora a sfiorare l'8% del mercato globale.