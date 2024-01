Il mercato delle meme coin sfida la tendenza sul mercato delle crypto

Anche se il sentimento degli investitori dopo l’ETF su BTC in tutto il mercato delle criptovalute è stato negativo, il mercato delle meme coin è risultata essere una scintilla luminosa. Mentre i prezzi di tutto il mercato sono aumentati, il maggior slancio è stato registrato da Bonk (BONK), NuggetRush (NUGX) e Shiba Inu (SHIB). Scopriamo perché queste meme coin hanno aumentato il loro valore.

NuggetRush (NUX) attira l’attenzione con il gioco di nuova generazione

NuggetRush (NUGX) è stata una delle meme coin più chiacchierate delle ultime settimane. È stata considerata una delle meme coin con potenziale di trasformare l’intero settore. Questo perché il progetto prevede un ecosistema di gioco blockchain di nuova generazione.

Il mondo virtuale iperrealistico di NuggetRush è una delle sue caratteristiche più accattivanti. I giocatori entrano in un ambiente minerario incredibilmente realistico. Iniziano con piccole risorse minerarie, tra cui alcuni dipendenti e macchinari. La ricompensa per aver portato a termine un’attività mineraria è costituita da asset NFT per i giocatori. Di solito questi asset includono attrezzature minerarie e personale.

Nonostante il gameplay lucrativo di NuggetRush (NUGX), i giocatori accumulano fortune grazie alla crescita delle loro imprese minerarie. Le ricompense, gli asset digitali e i token NFT legati ai meme possono essere scambiati con denaro reale sulla piattaforma. I giocatori hanno la possibilità di espandere le loro attività minerarie reinvestendo i guadagni.

L’enorme utilità e il potenziale di guadagno offerti da NuggetRush l’hanno resa una delle migliori meme coin in cui investire. Di conseguenza, il progetto ha registrato un grande successo nella sua prevendita, con il token NUGX che è salito a 0,015 $ per token. Nonostante ciò, grazie all’inizio del mercato rialzista, gli analisti hanno previsto un’impennata del prezzo di NuggetRush di 50x, rendendola una delle migliori criptovalute da acquistare.

Shiba Inu (SHIB) cerca di estendere i guadagni con l’aumento del burning di token

Mentre Bitcoin e la maggior parte dei migliori altcoin hanno faticato sul grafico settimanale, Shiba Inu (SHIB) ha avuto una tendenza al rialzo. La tendenza al rialzo ha spinto il prezzo di SHIB oltre la resistenza di 0,0000100 $ sul grafico settimanale.

Anche se c’è stato un leggero ritracciamento del prezzo, il tasso di crescita di Shiba Inu è tornato a salire. Grazie a quasi 9,4 miliardi di token bruciati nell’ultima settimana, il tasso di burning dei token SHIB di Shiba Inu ha subito un’impennata del 6.000%.

L’impennata del tasso di burning è un tentativo della community di Shiba Inu di ridurre l’offerta di token SHIB in circolazione. Riducendo costantemente l’offerta, si prevede un altro aumento del prezzo di Shiba Inu nel 2024.

BONK (BONK) forma un modello rialzista in mezzo all’interesse degli investitori

Bonk (BONK), la più grande di tutte le meme coin SOL, ha continuato la sua prestazione rialzista nel 2024. Il prezzo di BONK è aumentato del 7% sul grafico settimanale e di un notevole 375% negli ultimi 60 giorni. Dopo aver toccato quota 0,00001500 $ a gennaio, BONK ha formato un altro modello rialzista.

La media a 30 giorni di Bonk ha ripreso a salire mentre l’indicatore RSI si è appiattito a 50, suggerendo una potenziale tendenza rialzista. Se questa tendenza rialzista si realizzerà, il prezzo di BONK cercherà di superare la resistenza di 0,0000200 $ nelle prossime settimane.

Considerazioni finali

Mentre il mercato delle criptovalute in generale è in difficoltà, il mercato delle meme coin ha sfidato tutte le previsioni e si è impennato. Questa tendenza al rialzo è stata guidata da Bonk, Shiba Inu e NuggetRush. Data l’utilità e l’immenso potenziale della nuova ICO di criptovalute, si tratta di una delle migliori criptovalute che dovresti tenere per entrare sul mercato rialzista del 2024.

