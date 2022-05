Il merchandising Tesla si può pagare in DOGE, parola di Musk

Il merchandising Tesla, e presto quello di SpaceX, può essere acquistato e pagato in DOGE. Ad annunciarlo è Elon Musk con un tweet che inevitabilmente tornerà a spingere sull’acceleratore della criptovaluta che più di ogni altra ha visto i propri destini dipendere dall’andamento umorale del tycoon.

Questo il tweet che accende le polveri del DOGE:

Tesla merch can be bought with Doge, soon SpaceX merch too — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Il risultato? Deflagrante: +7,9% in una sola ora di contrattazioni, riconsegnando un briciolo di speranza a quanti hanno visto la criptovaluta crollare del 90% nell’ultimo anno.

Ad esplicita domanda, inoltre, Elon Musk non si risparmia e paventa la possibilità che anche gli abbonamenti a Starlink possano essere un giorno pagati in DOGE, cosa che paventa per la valuta un ruolo da moneta di scambio utile per pagamenti come fosse un ponte con l’economia “reale”. Musk scommette probabilmente sul rimbalzo delle crypto, tornando a farsi portabandiera di un movimento sul quale è sempre stato critico, ma che ha sempre spinto con forza.

Dopo aver abbandonato l’idea di vendere auto pagate in Bitcoin, Tesla torna sui propri passi recuperando il proprio feeling con le criptovalute passando per una strada più comoda e meno rischiosa, ma con altrettanto hype.

Al momento i prezzi in Doge sull’e-commerce ufficiale Tesla ancora non si vedono, ma probabilmente l’aggiornamento avverrà nelle prossime ore o sarà innestato a livello di checkout. Chi ha pronto un wallet in Doge potrà approfittarne subito, per tutti gli altri occorre muoversi ora: aprire un wallet, acquistare Doge approfittando dei prezzi ancora fortemente ribassati rispetto ai canoni dei mesi passati, e quindi far propri magliette, ombrelli, fischietti e altri oggetti “cool” made in Tesla.

Aspettando un nuovo “to the moooon”. Again.

