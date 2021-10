Il metodo più efficace per imparare una nuova lingua? Si chiama Mondly!

E Se ci fosse un modo per imparare una lingua in situazioni di vita reale, ma senza uscire dal proprio paese? Beh, esiste e si chiama Mondly, una delle migliori app in assoluto per apprendere nuove lingue, grazie a metodi estremamente efficaci che coinvolgono situazioni reali e quotidiane.

Applicazione per l'apprendimento delle lingue Mondly: caratteristiche

Con oltre 70 milioni di download già all’attivo, Mondly ha già ricevuto il riconoscimento di migliore app dell’anno da Facebook e migliore nuova app da Apple. Si tratta di un sistema che coinvolge esercizi basati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. L’obbiettivo è quello di rendere piacevole ed accessibile l’apprendimento per chiunque voglia approcciarsi ad una nuova lingua, ma non sa da dove cominciare. Naturalmente, fornisce tutti gli strumenti grammaticali per approfondire ed utilizzare in maniera corretta la nuova lingua. La differenza rispetto ad altre soluzioni già proposte risiede unicamente nel metodo, che coinvolge diversi tipi di attività. Queste riguardano in particolare situazioni di vita reale come il tempo libero, lo sport, il cibo, la famiglia o viaggi. In questo modo risulta molto più semplice familiarizzare con una lingua diversa, ma sempre con l’ausilio della propria lingua madre.

Le lingue disponibili attualmente sono ben 41, ed includono naturalmente la maggior parte di quelle parlate attualmente nel mondo. Le lezioni brevi sono ben 250, ognuna semplice, ma focalizzata su un argomento specifico così da velocizzare l’apprendimento. Molto interessante, infatti, è la strategia di gamificazione delle lezioni. Ogni giorno l’applicazione propone oltre 2000 lezioni, sfide e traguardi mensili da raggiungere. Questo consente un coinvolgimento maggiore, ed un divertimento che agevola l’insegnamento. L’esperienza, inoltre, può persino essere personalizzata attraverso funzioni grammaticali e tabelle di configurazione, così da adattare il metodo e le tempistiche alle proprie esigenze. L’applicazione è presente sia su App Store che Play Store, oltre che come web app, quindi accessibile da qualsiasi dispositivo.

Grazie ad una prova gratuita di 7 giorni, potrai provare con mano le potenzialità dell’applicazione e comprenderne l’efficacia, direttamente dal sito di Mondly.