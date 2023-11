Il Metro Smart di Xiaomi è il gadget che non sapevi di volere (ed è in SCONTO)

Xiaomi Laser Meter è un misuratore laser preciso e versatile, ideale per una vasta gamma di attività. Il misuratore ha un range di misurazione da 0,05 a 40 metri, con un’unità minima di misurazione di 0,001 metri. Ciò significa che può essere utilizzato per misurare qualsiasi cosa, da piccoli oggetti a grandi distanze.

Il laser del misuratore è di classe 2, il che significa che è sicuro da usare anche a distanza ravvicinata. Il misuratore è inoltre dotato di un display LCD ad alta luminosità, che consente di visualizzare chiaramente le misurazioni in qualsiasi condizione di luce. Il metro è alimentato da una batteria a litio da 370 mAh, che consente fino a 3.000 misurazioni con una sola carica. La batteria è ricaricabile in circa 100 minuti. Per accenderlo, basterà tenere premuto il pulsante, quindi premere il pulsante per avviare o terminare la misurazione.

Xiaomi Laser Meter è dotato di una serie di funzioni avanzate che lo rendono ancora più versatile. Ad esempio, è possibile connettersi all’app Mi Home per registrare i dati, fare calcoli o iniziare le misurazioni dopo aver scattato le foto con l’app. In linea generale, è ideale per i professionisti, ma è anche perfetto per i privati che vogliono avere un misuratore laser affidabile a portata di mano.