Il miglior altoparlante Bluetooth per l’estate è ora in offerta con il 30% di sconto

La primavera è agli sgoccioli e il caldo estivo inizia a farsi sentire. Si sente già nell’aria la voglia di mare, piscina e vacanza con gli amici. Terminata la sessione d’esami anche lo studio per qualche settimana andrà in vacanza e ti potrai concentrare esclusivamente sulle vacanze. Preparati al meglio per quest’estate acquistando l’altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III approfittando dell’offerta su Amazon per averlo con il 30% di sconto.

3 ragioni per scegliere l’altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III

Audio potente a 360° con True Stereophonic

Certificazione IP67: resistente a polvere e acqua

Oltre 30 ore di autonomia + ricarica rapida

Marshall Emberton III: resistente, potente e di design

Immaginati a bordo piscina, in spiaggia, in giardino con i tuoi amici ad ascoltare musica, bere un drink e trascorrere questo tempo di relax con della buona musica di sottofondo. No, farlo con lo smartphone o con l’altoparlante portatile che hai già non è la stessa cosa e sai perché? Perché lo smartphone ti serve per mandare messaggi e comunque non ha la stessa qualità audio dell’altoparlante Marshall Emberton III. Ma soprattutto non è resistente all’acqua, agli schizzi, alla polvere e alla pioggia.

E poi, appoggiato sul telo da mare, sul tavolino in giardino o sul cruscotto dell’auto presa a noleggio. L’altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III ha il suo fascino considerando lo stile elegante di questo dispositivo.

L’altro aspetto che fa davvero la differenza è l’autonomia. Oltre a una batteria che ti assicura più di 30 ore di utilizzo continuativo, l’altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III supporta la ricarica rapida che in pochi minuti ti permette di ottenere ore di autonomia.

Ideale per chi…

Ama la musica con stile e carattere

Cerca un compagno di viaggio robusto e affidabile

Vuole libertà totale e zero interruzioni

L’estate è il momento perfetto per goderti la musica ovunque tu sia. Fatti un regalo: scegli la qualità Marshall e approfitta subito dello sconto Amazon. L’Emberton III ti aspetta a soli 126€.