Il miglior cloud da condividere con amici e famiglia

L’estate è ormai agli sgoccioli. Fra poche settimane migliaia di studenti torneranno tra i banchi di scuola, dopo tre mesi di meritate vacanze. Per festeggiare i momenti magici vissuti con la propria famiglia (o i propri amici), pCloud ha attivato una promozione a tempo limitato: 2 TB di cloud storage a vita per tutta la famiglia (fino a quattro utenti) a soli 350 euro, ben il 75% di sconto. Per chi ha bisogno di più spazio, c’è anche il piano da 10 TB. In entrambi i casi i pagamenti sono da considerarsi una tantum: una volta acquistato, infatti, lo spazio sarà tuo per sempre senza abbonamenti o costi extra nascosti.

pCloud for Family: cos’è?

pCloud for Family è pensato per condividere le funzionalità di archiviazione con un massimo di quattro account separati, a fronte di un unico pagamento scontato. Tutti i membri hanno un proprio spazio privato dove archiviare le proprie immagini, video, fotografie, documenti e qualsiasi tipo di file. Ogni account appartenente al gruppo Famiglia, inoltre, ha accesso a tutte le funzionalità Premium del servizio.

Iniziamo dalla sincronizzazione. Il team di pCloud punta, infatti, ad integrare il proprio prodotto con qualsiasi dispositivo, così che l’utente possa avere sempre i propri dati a portata di mano. In parole semplici: una volta che un file viene caricare all’interno di uno spazio, sarà sincronizzato e disponibile simultaneamente per tutti i dispositivi collegati all’account. Se scatti una foto con il telefonino e la carichi in pCloud, potrai immediatamente visualizzarla da tablet o PC.

Il servizio offre svariate opzioni di condivisione file, sia tramite link che attraverso cartelle condivise, e integra un media player audio e video in cui poter riprodurre canzoni o guardare video caricati sulla piattaforma. La gestione dei file è immediata ed efficace, avrai sempre a portata di mano ogni cosa indipendentemente dal numero di dati e cartelle archiviate. Inoltre è possibile effettuare un backup da altre piattaforme, come Dropbox, Google Drive o Facebook.

Per garantire la sicurezza dei file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL, che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server. Inoltre, i file sono memorizzati su un minimo di tre server, all’interno di un centro dati di massima sicurezza.

Se vuoi proteggere i file di tutta la famiglia, archiviare le foto delle vacanze in un unico luogo o semplicemente cerchi un cloud storage da utilizzare per la scuola, approfitta della promozione a tempo limitato pCloud: il piano Family a vita è disponibile a soli 350 euro, senza abbonamenti né costi nascosti. Per accedere all’offerta, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale a questo link.

