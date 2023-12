Il miglior editor di PDF è in offerta: SodaPDF Pro ora costa meno (-62%)

SodaPDF Pro è la soluzione giusta per tutti gli utenti che lavorano con i PDF e che hanno bisogno di un software davvero completo, ricco di funzionalità e pensato per garantire un utilizzo senza limitazioni dei PDF.

Questo software è considerato il miglior editor PDF del 2023 oltre che la principale alternativa ad Adobe Acrobat DC Pro, sia in termini di semplicità di utilizzo che di convenienza. Chi ha bisogno di un editor per PDF completo può, quindi, puntare ad occhi chiusi su questo software.

A rendere SodaPDF Pro ancora più conveniente è l’offerta disponibile in questo momento. L’editor, infatti, è disponibile al prezzo scontato del 62%. Grazie alla promozione in corso, accessibile tramite il sito ufficiale di SodaPDF, è possibile accedere all’abbonamento annuale al costo di 49 euro.

La versione Pro dell’editor viene, quindi, proposta allo stesso prezzo della versione “standard” e a meno di un terzo del costo di Adobe Acrobat DC Pro. Per sfruttare la promozione in corso è possibile seguire il link qui di sotto.

Cosa può fare SodaPDF Pro: è un editorcompleto

Con SodaPDF Pro è utilizzare in modo completo tutte le potenzialità dei PDF. Il software, infatti, consente la visualizzazione, la conversione e la modifica dei documenti. Da notare che è inclusa anche la funzione OCR, per trasformare un’immagine in testo.

C’è anche la funzione E-Sign. Grazie a SodaPDF Pro, inoltre, è possibile inserire ed estrarre pagine da un documento PDF ed effettuare varie operazioni (estrazione, conversione etc.) con più documenti in contemporanea, per velocizzare il lavoro.

Con l’offerta in corso, SodaPDF Pro costa appena 49 euro, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo standard del piano annuale. Per sfruttare la promozione è possibile accedere al link riportato qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di SodaPDF.

