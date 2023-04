Il miglior hosting è ora scontato: con le offerte GoDaddy si risparmia fino al 64%

GoDaddy è uno dei servizi di hosting più noti ed apprezzati in tutto il mondo: con le offerte attuali, inoltre, GoDaddy diventa anche uno dei più convenienti in assoluto, potendo contare ora su di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tutti i piani annuali di abbonamento proposti dal provider sono ora scontati con la possibilità di risparmiare fino al 64%.

Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di accedere a varie opzioni per poter contare sul servizio di hosting più adatto alle proprie esigenze, trovando il giusto compromesso tra qualità e costo. Per accedere alle offerte GoDaddy è possibile visitare il sito ufficiale, disponibile al link qui di sotto.

GoDaddy: hosting scontato fino al 64% con le nuove offerte

A disposizione degli utenti alla ricerca di un servizio di hosting completo e vantaggioso ci sono diverse offerte di GoDaddy. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Starter : 2,62 euro al mese con uno sconto del 50% sul piano annuale

: 2,62 euro al mese con uno sconto del 50% sul piano annuale Economy : 3,65 euro al mese con uno sconto del 64% sul piano annuale

: 3,65 euro al mese con uno sconto del 64% sul piano annuale Deluxe : 5,24 euro al mese con uno sconto del 64% sul piano annuale

: 5,24 euro al mese con uno sconto del 64% sul piano annuale Ultimate: 7,31 euro al mese con uno sconto del 64% sul piano annuale

Tutti i piani di GoDaddy includono la possibilità di eseguire l’installazione con 1 clic di oltre 125 applicazioni gratuite (tra cui WordPress, Joomla e molte altre) e di richiedere, in caso di necessità, l’acquisto di risorse aggiuntive con 1 click (CPU, RAM, I/O etc.). Da notare anche una configurazione semplificata per i domini registrati con GoDaddy e la possibilità di beneficiare del monitoraggio della sicurezza e protezione DDoS 24 ore su 24.

I piani in offerta di GoDaddy hanno vantaggi crescenti: Starter è riservato agli utenti alle prime armi e/o che hanno un solo sito web per chi necessitano di un piano di hosting. I tre piani aggiuntivi, Economy, Deluxe e Ultimate, invece, possono garantire notevoli vantaggi crescenti, con la possibilità di arrivare a gestire un numero illimitato di siti web, con tante funzionalità aggiuntive.

Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Per attivare una delle offerte di GoDaddy basta scegliere il piano desiderato e aggiungerlo al carrello per completare l’acquisto. Per i nuovi clienti c’è anche un dominio gratuito disponibile su alcuni piani.

