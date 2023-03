Il miglior hosting reseller per Linux? È Serverplan, a partire da 25€

Un hosting reseller multidominio è un servizio di hosting web che consente di acquistare uno spazio server e di suddividerlo in più spazi separati da vendere a terzi come servizi di hosting web autonomi. Ciò permette di diventare un fornitore di servizi di hosting web senza dover gestire l’infrastruttura del server o le complesse configurazioni di rete: in questo modo, i clienti finali usufruiranno di un servizio hosting completo, mentre il proprietario guadagna dalle tariffe.

Se sei alla ricerca di un ottimo provider che offra servizi hosting reseller a prezzi competitivi, Serverplan è ciò che fa al caso tuo. Tre i piani proposti: si parte da Basic con soli 25 euro al mese, Plus a 39 euro e Pro, a 53 euro al mese, ognuno disponibile sia per Linux che per Windows. Una scelta che non dipende dal sistema operativo del PC, bensì dalle esigenze specifiche del progetto.

Ecco perché dovresti scegliere un piano reseller

Il piano multidominio costituisce una soluzione altamente vantaggiosa per le web agency specializzate nella progettazione di siti web. Grazie all’utilizzo di un unico pannello di controllo, sarai in grado di gestire efficacemente e in modo mirato tutti i tuoi domini. Inoltre, personalizzando il pannello di controllo del dominio con il logo della tua azienda, potrai comunicare ai tuoi clienti un’immagine professionale e altamente personalizzata. In definitiva, l’adozione di questo servizio ti consentirà di semplificare notevolmente la gestione tecnica e di ottimizzare le risorse economiche impiegate.

I piani Reseller, sia per Linux che per Windows, offerti da Serverplan consentono di gestire un numero illimitato di domini, in base alla quantità di memoria SSD (Solid State Drive) disponibile per il database. Questo significa che è possibile allocare un numero crescente di file al piano hosting reseller con server multidominio fino ad esaurimento dello spazio SSD.

Se il tuo obiettivo è quello di gestire solo un numero limitato di siti web, Serverplan ti consiglia di optare per l’hosting Reseller Basic. In questo modo, potrai avere un servizio di hosting che soddisfa le tue esigenze specifiche senza dover pagare per funzionalità che non utilizzerai. In futuro, se avrai bisogno di maggiori risorse, potrai facilmente effettuare un upgrade al piano Plus o Pro attraverso il pannello di controllo, senza alcun rischio di disservizio per i tuoi siti web.

Serverplan garantisce l’eccellenza dei tempi di risposta grazie ai server italiani che ospitano la piattaforma. Scegli uno dei piani reseller – Linux o Windows – e risparmia grazie a prezzi competitivi che nessun altro provider può fornirti.

