Il miglior programma di recupero dati su Windows è in offerta (-84%)

Può capitare a tutti prima o poi di trovarsi in una situazione in cui si perdono improvvisamente tutti i propri dati o c’è il rischio che accade. Stellar è una compagnia specializzata da oltre 30 anni in soluzioni di recupero dati che adesso ti offre un super bundle all’84% di sconto che contiene tutti i suoi migliori applicativi in tal senso. Scopriamo insieme quali sono e come funzionano.

Cosa include il super bundle di Stellar Data Recovery

Recupera senza sforzo tutte le tue foto, video e file audio cancellati da qualsiasi dispositivo di archiviazione. Con Stellar Photo Recovery, tutto questo è possibile. È il momento di dire addio ai tuoi file persi e riscoprire i ricordi preziosi.

Le tue foto danneggiate non saranno più un problema grazie a Stellar Repair for Photo. Questo software potente è progettato per ripristinare alla perfezione le tue immagini danneggiate, portandole di nuovo alla loro gloria originale.

Ma non finisce qui. Se hai un iPhone, Stellar Data Recovery for iPhone ti aiuterà a recuperare le foto, i video, i messaggi e i contatti persi. E per gli utenti Android, c’è Stellar Data Recovery for Android, che recupera foto, video, musica, messaggi e contatti da qualsiasi telefono Android.

Il pacchetto include anche Stellar Repair for Video, il tuo salvatore per i file video corrotti. Ripara facilmente formati come MP4, MOV, AVI, MKV e molti altri. Sarai di nuovo pronto a guardare i tuoi video senza preoccuparti di perdite di qualità.

Ma questa offerta non si ferma qui. Stellar Drive Monitor è il tuo angelo custode per monitorare costantemente la salute del tuo disco rigido, garantendo che tutto funzioni in modo efficiente.

E se stai cercando di pulire definitivamente il tuo iPhone, Stellar Eraser for iPhone fa al caso tuo. Puoi cancellare in modo sicuro tutti i file dal tuo iPhone, senza possibilità di recupero.

Infine, il bundle include anche Ashampoo Backup Pro 17, una soluzione robusta e user-friendly per garantire la sicura conservazione dei tuoi dati preziosi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Acquista ora il Super Saver Bundle e risparmia l’84%. Risolvi i tuoi problemi di recupero dati e assicurati che i tuoi file siano sempre al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.