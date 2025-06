Il miglior Samsung Galaxy di sempre è oggi in sconto su eBay

Dal momento della presentazione ufficiale, il prezzo di Samsung Galaxy S25 Ultra ha iniziato a scendere e oggi su eBay utilizzando il codice sconto PSPRGIU25 puoi acquistarlo in offerta a 859€. Per questo tipo di dispositivo è davvero un’occasione, visto che è considerato il miglior smartphone attualmente in circolazione.

3 ragioni per scegliere Samsung Galaxy S25 Ultra

Fotocamera da 200 MP con AI avanzata

Prestazioni elevate con Snapdragon 8 Elite

Batteria da 5000mAh con ricarica rapida

Le principali innovazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra

Tutti gli smartphone più moderni includono specifiche tecniche migliori rispetto ai modelli precedenti, ma Samsung Galaxy S25 Ultra ha fatto un vero e proprio salto di qualità, sotto tutti i punti di vista.

Innanzitutto con Samsung Galaxy S25 Ultra hai Snapdragon 8 Elite, il processore più potente oggi in circolazione che rende l’utilizzo di questo smartphone un’esperienza ogni giorno unica e incredibile. Oltre ad avere un design particolarmente affascinante anche grazie alla scocca in titanio, alle linee arrotondate e alla presenza del vetro Corning Gorilla Armor 2 che assicura una protezione elevata, Samsung Galaxy S25 Ultra è uno smartphone che ti mette in tasca la migliore espressione dell’intelligenza artificiale.

Con Samsung Galaxy S25 Ultra hai AI ProVisual Engine con il quale ottenere foto e video di qualità superiore, ma anche la possibilità di interagire con Google Gemini e migliorare tutte le tue attività quotidiane (fare una ricerca, aggiornare una lista, scrivere un’e-mail, ecc.). Hai anche l’innovativa Now Bar sulla quale visualizzare le notifiche in maniera più intuitiva.

Ideale per chi…

Cerca prestazioni top per gaming e multitasking

È appassionato di fotografia e video

Desidera produttività e creatività in mobilità

Se cerchi il meglio delle prestazioni hardware e software, Samsung Galaxy S25 Ultra è quello che fa per te. Acquistalo ora su eBay con il codice promozionale PSPRGIU25 per averlo in offerta a 859€.