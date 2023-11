Il Migliore dei Mondi: guarda il film in streaming

Maccio Capatonda è l’autore e il regista del nuovo film Il Migliore dei Mondi, disponibile da oggi per lo streaming gratis su Prime Video (con abbonamento Prime). La pellicola debutta in una data molto particolare, quella di venerdì 17, che inevitabilmente a molti ispira riti apotropaici: si tratta solo una coincidenza o c’è dell’altro?

Guarda in streaming Il Migliore dei Mondi con Maccio

Il protagonista è Ennio Storto, interpretato dallo stesso Maccio, che nel 2023 vive in un mondo completamente immerso nella tecnologia. All’improvviso, però, un giorno si sveglia in un universo parallelo dove il progresso è fermo agli anni ’90, per motivi misteriosi. È la premessa perfetta per raccontare una storia carica di nostalgia e, ovviamente di ironia. Qui sotto una breve introduzione e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane dalla piattaforma.

Se ripensi agli anni ’90 con tanta nostalgia, attenzione a quello che desideri: potrebbe, a tuo rischio e pericolo, essere il migliore dei mondi possibili.

Una curiosità: nella colonna sonora è presente il brano originale “Condannata a danzare” di Myss Keta. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, anche Martina Gatti, Pietro Sermonti, Luca Vecchi e Stefania Blandeburgo.

Il Migliore dei Mondi è solo una delle tante nuove uscite disponibili nel catalogo di Prime Video.

