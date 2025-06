Il Mondiale per Club entra nel vivo: ecco come vederlo dall'estero

Dopo i primi incontri, il Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti sta entrando nel vivo. Nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi verdetti della fase a gironi, che porteranno all’inizio della fase ad eliminazione diretta con gli incontri degli ottavi di finale.

Delle due squadre italiane impegnate nella competizione, la Juventus è già sicura di un posto agli ottavi e nella super sfida contro il Manchester City proverà ad assicurarsi il primo posto (e di conseguenza una partita più agevole). Non è invece ancora sicura della qualificazione l’Inter, a cui però basterebbe anche un pareggio contro il River Plate.

Tutte le partite del Mondiale per Club, incluse le gare delle italiane, sono trasmesse in diretta su DAZN. La competizione è visibile gratuitamente, dunque non c’è la necessità di sottoscrivere un piano di abbonamento, nonostante l’ultima offerta sul piano annuale Standard disponibile a 19,99 euro al mese per 6 mesi invece di 34,99 euro rappresenti una ghiotta occasione per quanti vorranno guardare il campionato di Serie A 2025/2026.

E dall’estero? Se ci si trova in vacanza fuori dall’Italia, insieme ad un account gratuito della piattaforma DAZN occorre l’attivazione anche della VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni geografiche, responsabili del blocco dei contenuti in streaming quando non si è nel proprio Paese di residenza.

Grazie a una VPN, infatti, è possibile scegliere un server VPN situato in Italia, simulando così una connessione dal nostro Paese. Ciò farà cadere in automatico il blocco geografico, rendendo la visione dei contenuti streaming di nuovo disponibile.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, che ha dalla sua sia la velocità di connessione che funzionalità di sicurezza avanzate, tali da renderla un punto di riferimento in Italia e nel resto del mondo. Al momento è in offerta a partire da 3,39 euro al mese per due anni, con la possibilità di ottenere un extra sconto del 5% a carrello aggiungendo il codice promozionale BLAZE5 in fase di acquisto.