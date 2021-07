Il monitor gaming di Lenovo raggiunge il minimo storico scendendo sotto i 200 euro

Se sei alla ricerca di un buon monitor gaming, ma non vuoi investire cifre importanti, oggi abbiamo un’offerta da suggerirti semplicemente imperdibile. Si tratta del monitor Lenovo G27-20 Gaming che oggi segna su Amazon il suo minimo storico, risultando uno dei monitor migliori in assoluto per rapporto qualità/prezzo.

Monitor Lenovo G27-20 Gaming: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello, aspetto fondamentale per ogni monitor. In questo caso Lenovo propone un’ampia diagonale da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele riproduzione cromatica, unita ad un angolo di visione di ben 178 gradi. A supporto non manca la decodifica in tempo reale HDR1, grazie alla luminosità da ben 400cd/m2 che fornisce una qualità dell’immagine superiore a qualsiasi altro pannello entry level. Naturalmente i giocatori competitivi troveranno pane per i loro denti nel refresh rate da 144Hz, a cui si abbinano 1ms di tempo di risposta e tecnologia FreeSync. Quest’ultima permette di sincronizzare verticalmente le immagini eliminando quasi del tutto tearing e stuttering, frequenti in particolare negli sparatutto. Per chi avesse invece una scheda video Nvidia, non c’è da preoccuparsi, il monitor è certificato G-Sync Compatible.

Altro aspetto decisamente importante è la versatilità del monitor. Non mancano funzioni come Low Blue Light e Flicker Free certificate TUV Rheinland, che garantiscono il massimo confort per gli occhi anche durante le sessioni prolungate. Ideale quindi anche per un utilizzo da ufficio per le piccole attività quotidiane o per il lavoro. Buona la base, rifinita con una colorazione azzurra che trasmette un forte senso futuristico. Non manca tuttavia l’attacco VESA per fissare il monitor direttamente al muro o a un braccio da scrivania. Essenziale, infine, la connettività che prevede una porta HDMI, una DisplayPort ed un jack da 3,5mm per cuffie/altoparlanti. Considerando il prezzo, si tratta di un’offerta decisamente ricca, estremamente conveniente considerando i suoi concorrenti.

Il monitor, infatti, è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino, un affare da cogliere al volo.