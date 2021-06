Il monitor ULTRAWIDE di LG in ULTRASCONTO prima del Prime Day

Tutto lo spazio che serve per gestire più finestre in contemporanea, affiancandole, in perfetto stile multitasking: è quanto reso possibile da LG 34WN650, il monitor ultrawide da 34 pollici proposto oggi con 119 euro di sconto sul prezzo di listino grazie all'offerta disponibile su Amazon.

LG 34WN650: su Amazon si risparmiano 119 euro

Con proporzioni 21:9 e risoluzione 2560×1080 pixel è lo schermo perfetto per chi trascorre lunghe sessioni di lavoro o studio alla scrivania. Non mancano nemmeno altoparlanti stereo da 14 W integrati così da non richiedere l'impiego di speaker esterni. Gli ingressi sono HDMI (due slot) e DisplayPort. La cura nei minimi dettagli è maniacale, anche a livello di design, con l'altezza regolabile del pannello per assicurare il massimo del comfort. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Acquistare LG 34WN650 al prezzo di 329,99 euro invece di 449,00 euro significa garantirsi la possibilità di risparmiare tempo prezioso nel quotidiano: pensiamo ad esempio a quante volte, ogni giorno, ci troviamo a dover ridurre una finestra per passare all'altra. Potendole visualizzare in contemporanea, controllandole con uno sguardo e senza interrompere le operazioni, i benefici sono immediati. Sia benedetto il multitasking. Lo sconto è attivo fin da oggi, con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day 2021.